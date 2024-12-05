Bozuk dokuları kansere dönüşmeden yok edecek cihaz geliştirildi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:11

Güncelleme: 05.12.2024 - 09:11

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görevli Doç. Dr. Serhat Tozburun ve ekibi, sindirim sistemi organlarında yapısı bozulmuş, kanser ihtimali yüksek anormal dokuları kansere dönüşmeden yok etmek amacıyla cihaz geliştirdi.

Doç. Dr. Tozburun ve ekibi, sindirim sistemi organlarında kanserli dokuların artmasından yola çıkarak 2021 yılında proje başlattı.

TÜBİTAK'ın desteklediği, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Consolidator Grant çağrısı kapsamında 1,6 milyon avro hibe desteği alan Clarisurge adlı proje kapsamında, endoskopi cihazının ucuna takılabilecek 1 santimetrelik başlık geliştirildi.

Endoskopi işlemi sırasında sağlıklı dokuları anormal dokulardan ayırıp yok etmeyi amaçlayan başlığın, hayvan deneylerinde başarılı olduğu belirtildi.

ANORMAL DOKULAR KANALA HAPSEDİLİP YOK EDİLECEK

Doç. Dr. Serhat Tozburun, normalde endoskopi cihazlarının kanser öncesi anormal dokuların teşhisi ve tedavisinde tercih edilmediğini söyledi.

Kendilerinin endoskopi cihazının ucuna takılan bir başlık geliştirdiklerini aktaran Tozburun, "Geliştirdiğimiz teknoloji endoskopi girişimleri esnasında teşhis ettikleri yüzeysel anormal dokuların hemen tedavi edilmesini sağlayacak bir teknoloji. Hekimler tarama endoskopisi yaparlarken kanser öncesi anormal dokuları tespit edebiliyorlar. Geliştirdiğimiz teknoloji yüzeysel anormal dokuyu en iyi şekilde ve en düşük riskle tedavi etmeyi sağlayacak bir teknoloji." diye konuştu.

Tozburun, cihazın çalışma şekline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tespit edilen anormal doku yapılarına doğru cihazımız yaklaştırılacak ve negatif basınçla yani çekme kuvvetiyle anormal yüzeysel dokular bir kanala hapsedilecek. Bu kanalda çok düşük kuvvetli elektrik akımlarıyla hücre yapılarını bozarak, ısı olmadan anormal dokuların yok edilmesi sağlanacak. Böylelikle bu hücreler orada yok olmuş olacak. Anormal dokuyu oluşturan hücrelerin seçilerek zamanında yok edilmesini sağlamış olacağız. Cihazımızın içinde küçük elektrotlar var. Cihazımızın içinde küçük elektrotlar mevcuttur. Bu elektrotlar sayesinde, düşük kuvvetli, yüksek hızlı elektrik akımlarını bu kanala çekilmiş anormal dokulara uyguluyoruz."

Tozburun, geliştirilen aparatın tek kullanımlık ve hastaya özel olduğunu, yapılan işlemin ardından atıldığını anlattı.

"YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da projenin Türkiye'nin araştırma ekosistemine katkı sağlayacağını anlattı.

Projenin sağlık teknolojilerinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Alınan hibe hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de nitelikli araştırmaların desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tür araştırmalar, hem ülkemizdeki bilim insanlarını uluslararası arenada daha görünür kılıyor hem de genç araştırmacılara ilham kaynağı oluyor." dedi.