Bu belirtiler varsa dikkat: Karaciğer yağlanmanız olabilir

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 20.02.2024 - 15:21

Yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ile zihin karışıklığı ve dalgınlık gibi belirtiler karaciğer yağlanmasının işaretçileri olabilir. Bu konuda önemli bilgilendirmelerde bulunan Dr. İlksoy İkibiroğlu, karaciğer yağlanmasının sağlık üzerinde önemli etkilere sahip olabileceğini belirtti.

Dr. İkibiroğlu, karaciğerin vücuttaki besinlerin kontrolünü sağladığını, zararlı maddeleri ayırdığını ve dışarı atılmasını sağladığını açıkladı. Bu nedenle sağlıklı bir karaciğerin genel sağlık durumunu koruduğunu ifade etti. Ancak karaciğer yağlanmasının bu dengeyi bozabileceğini söyledi.

Karaciğer yağlanmasına işaret eden belirtilerin sürekli halsizlik ve yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı, zihin karışıklığı ve dalgınlık olduğunu belirten Dr. İkibiroğlu, bunlara ek olarak ağız ve beden kokusu, şişkinlik, hemoroid, vücut ısısında artış, göz ve avuç içinde kızarıklık, ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerin de karaciğer yağlanmasını düşündürmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavinin uzman bir doktor tarafından planlanması gerektiğini dile getiren Dr. İkibiroğlu, tedavi sürecinin yağlanmanın nedenlerine bağlı olarak değişebileceğini ve ancak bir iç hastalıkları uzmanının yapacağı tetkik ve muayene sonrasında belirlenebileceğini söyledi.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için alınabilecek tedbirler hakkında da bilgi veren Dr. İkibiroğlu, alkol kullanımının sınırlanması ve kilo kontrolünün önemli olduğunu belirtti. Beslenme tarzında değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Dr. İkibiroğlu, aşırı kalori içermeyen, doymuş ve trans yağların düşük olduğu, besin açısından zengin bir diyetin önemine dikkat çekti.