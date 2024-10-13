Çanakkale SES, sorunları anlattığı bülten nedeniyle baskı altında

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çanakkale Şubesi, ilde sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları ortaya koyan bir bülten yayımladı. Atıl halde duran onlarca sağlık ve sosyal hizmet binası olduğuna işaret edilen bültende “Tasarruf tedbirlerinden bahsedenler, şehrin en merkezi yerindeki bu binaları kaderine terk etmiş durumda” dendi. Okulların açılmasıyla birlikte hastanelere ulaşım çilesinin artarak devam ettiği vurgulanan bültende sağlık emekçilerinin “düşük performans” gerekçesiyle soruşturma tehdidi altında oldukları da kaydedildi.

Bültende Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ilişkin tartışma yaratan ifadeler yer aldı. Üniversitenin rektörünün “hastaneyi özel hastane ayarına getireceğine” ilişkin planlarını gazetelere anlattığı belirtilirken “MR için bağış kampanyalarından medet umuluyor. Sağlık emekçilerinin ek ödemelerinin gecikmeli ödenmesi alışkanlığı sürüyor. Randevu istediğimiz bir idareci ‘Prensip olarak hiç bir sendika ile görüşmeyeceğim’ diyebiliyor” ifadeleri kullanıldı. Hastanenin yemeklerinin yenemez hale geldiği de belirtildi.

‘EMEKÇİLER RİSK ALTINDA’

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde kemoterapi ünitesinde fiziki koşullarının düzeltilmesi gerektiği kaydedilerek aynı hastanenin patoloji laboratuvarının ruhsatsız çalışmaya devam ettiği, emekçilerin risk altında olduğu belirtildi.

SES Çanakkale Şubesi, bültenin yayımlanmasının ardından ise SES temsilci ve yöneticilerinin baskı altına alınıp tehdit edildiğini açıkladı.

‘ADRES BELLİ’

Açıklamada, “Bültenimizde yer alan iddia ve bilgiler ilgili kurumlarda çalışan büyük çoğunluğun bildiği, ayyuka çıkmış somut ve net sorunlardır. Her zamanki gibi iddiaları araştırmak, gereğini yapmak yerine arkadaşlarımızla uğraşmayı bırakın. Muhatabınız, şubemiz ve genel merkezimizin tüzel kişiliğidir. Adresi bellidir. Hukuk yolu hem siz hem sendikamız için her zaman açıktır. Bültenimizin ikinci sayısında daha fazla ayrıntıya maruz kalmak istemiyorsanız hukuksuz uygulamalarınızı sona erdirmeyi tercih ediniz” ifadeleri kullanıldı.