Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:19

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:19

Sosyal medyada en fazla araştırılan konulardan biri de Cerrahi Ekzisyon oldu. Peki, Cerrahi Eksizyon nedir? Cerrahi Eksizyon ne demek? Cerrahi Ekzisyon çeşitleri nelerdir?

CERRAHİ EKSİZYON NEDİR?

Çeşitli hastalık durumlarında; kişiden organ alınması, dokularından örnek alınması veya bir tümörün çıkartılması gerekebilir. Özellikle kanser hastalığında, kişinin bazı organlarında tümör görülebilir ve tümörün temizlenmesi gerekir. Aynı zamanda, kanser dolayısıyla artık işlevini yerine getiremeyen bir organın da alınması gerekebilir. Bu işlemlerin yapılmasına cerrahi eksizyon denir.

Başka bir deyişle, bir tümörün temizlenebilmesi veya bir organın vücuttan çıkarılması için bu işlem uygulanır. Bunun için ise cerrahi eksizyonun, bir cerrah tarafından yapılması gerekir. Cerrahlar, bu işlemi en doğru ve en eksiksiz şekilde gerçekleştirerek hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

CERRAHİ EKSİZYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Eksizyon çeşitleri, hastaya yapılacak işlemin amacına göre birkaç farklı alt kategoriye ayrılır. Bu alt kategorilerden birkaçı şu şekildedir;

Eksizyonel biyopsi

İnsizyonel biyopsi

Lokal eksizyon

Geniş eksizyon

Mohs ameliyatı

Eksizyonel biyopsi, hastanın vücudunda şüpheli veya iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu bilinmeyen bir kitle varsa bu kitleye biyopsi yapılabilmesi için hepsinin vücuttan çıkarılması anlamına gelir. Bu işlemin cerrahi bir müdahale ile en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu sebeplerden dolayı cerrahi eksizyon başlığı altında yer alır.

İnsizyonel biyopsi ise yine hastanın vücudunda şüpheli bir kitleye rastlanması sonucunda, kitlenin zararlı mı zararsız mı olduğuna karar verilebilmesi için, kitlenin bir kısmının alınmasıdır. Kitle alındıktan sonra biyopsi yapılarak iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğuna bakılır. Dokunun veya kitlenin bir kısmı alınarak teste tabi tutulması işlemidir.

CERRAHİ EKSİZYON HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Cerrahi eksizyonun uygulanıp uygulanmayacağına cerrah karar verir. Bir başka deyişle, hastanın ameliyat olabilmesi için gerekli tanıyı cerrah koyar. Bu tanıyı koyarken, hastanın sağlık durumunu göz önünde bulundurur.

Hasta kanser hastasıysa ve vücudundaki tümörler hastanın sağlıklı diğer organlarına veya dokularına zarar vermeye başladıysa, cerrah tümörlerin alınmasına karar kılabilir ve eksizyon işlemine onay verebilir. Bazı durumlarda tehlikeli dokunun tümünü almayı seçebilirken bazı durumlarda da zararlı dokunun bir kısmını almak isteyebilir. Bu durum, hastanın geçmiş sağlık durumuna veya güncel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir.