CHP lideri Özel, Erdoğan’a ‘yenidoğan çetesi’ tepkisi gösterdi, ‘Kayyum atansın’ dedi

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eğitim zirvesi programında yenidoğan çetesi olaylarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söz konusu hastanelerin hepsini bir gecede Meclis eliyle kamulaştırma çağrısı yapan Özel, “El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Bu iş yapılırken iki eski sağlık bakanının hastanesi işin tam göbeğinde. Denetleyecek sağlık müdürlüğünde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığı’nın tepesinde. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis’ten oybirliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan” diye konuştu.

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, “eğitim zirvesi” programını düzenledi. Zirvenin ilk günü dün Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan’da bulunan Hasan Ali Yücel Kültür Evi’nde yapıldı. Zirveye Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte çok sayıda partili ve akademisyen katıldı.

Konuşmasında yenidoğan çetesine değinen Özel, olaya partisinden bir ismin karıştığı iddialarıyla ilgili “Bu kadar paçalarından pislik akan adamlar tutmuşlar, 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Bu işin içinde, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan şerefsizdir” dedi.

ÇEDES KALKACAK

İktidara geldiklerinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ilk kararın ÇEDES’in iptal kararı olacağını duyuran Özel, “ÖMK’yi sizlerle yapacağız, YÖK’ü kaldıracağız. Rektörleri; öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlara seçtireceğiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programının adını ve içeriğini değiştireceğiz” diye konuştu.

Özel, “Memlekette çocuk okutuyorsun güvende değil, üniversiteye gidiyor güvende değil, evleniyor güvende değil, boşanıyor güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruyor savcıya gidiyor güvende değil. ‘Bu şartlarda çocuk mu doğurulur?’ diyor gençler, gidiyor kedi sahibi oluyor, o da güvende değil” değerlendirmesini yaptı.

OKULA AÇ GİDİYORLAR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Özçağdaş ise “Okulları öğretmenler, veliler, nöbetçiler temizliyor. Çocuklarımız okula aç gidiyor. Maalesef bakan biz yemek veremeyiz diyor. Çocuklar, yemeği yapsak da yemez diyor. Çocuklar 30 kilometre ötesindeki okula taşınamıyor. Öğretmen açığı devam ediyor. Okul binaları yıkılıyor, yerine yenileri yapılamıyor” dedi.

‘KURUCU AYARLARA DÖNMELİYİZ’



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Eğitim Zirvesi’nde yerel yönetim olarak eğitime verdikleri destekleri anlattı.

Yavaş, belediye başkanı olduktan sonra atıl duran Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün onarımı için çalışmalara başladıklarını belirtti. Yavaş, “Okulların temizliğini gönüllü olarak talep ettik. Bize 450 okuldan talep geldi. 83 tanesi izin verdi. Geri kalanı iptal etti. ‘Yeter ki siz yapmayın, pis kalırsa, pis kalsın’ mantığıyla bu şekilde iptal edildi. Hijyen malzemesi isteyen binin üzerinde okul oldu. Bunların 525 tanesine malzeme verdik, geri kalanı iptal etti. İnşallah tertemiz oluyordur. Diyecek bir şeyimiz yok. Yapılacak erken seçimle tekrar Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına dönecek şekilde, öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim alabilecek bir sistem mutlaka kurulacaktır” ifadelerini kullandı.