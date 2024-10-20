CHP sağlıkta çetelere karşı kamucu politika uygulayacak

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Türkiye yenidoğan çetesi üzerinden yaşanan bebek ölümlerini tartışırken CHP’nin sağlıkçı kurmayları yaşananları, “Bebeklerimizin maddi menfaat uğruna öldürülmesi insanlık suçudur. Özelleştirilen sistem çeteleri çıkartıyor” diyerek yorumladı. Daha kamucu bir sağlık sistemi önereceklerini vurgulayan kurmaylar, “Kasım ayındaki çalıştaylarla askeri sağlık sistemi, eczacılık, yerel yönetimlerin koruyucu sağlık hizmetleri, tıp eğitimi, diş hekimliği, toplum ruh sağlığı, sağlıkta şiddet, işçi sağlığı ve güvenliği, sağlık hukuku ve sağlığın finansmanı gibi alanlarda yapılabilecekleri konuşacağız. Kapatılan askeri hastaneleri, ruh sağlığı çalıştayında son dönemde yaşanan şiddet olaylarını konuşacağız” diye konuştu.

HASTANE ALMA PLANI

Sağlık Bakanlığı’nın eksik bıraktığı hizmetlere karşı CHP’li belediyelerin çalışmalar yaptığını da söyleyen partiler, “Belediyelerimiz SMA, HIV taramaları, evde bakım hizmetleri, HPV aşısı gibi hizmetler veriyor. Ancak bakanlık bu hizmetleri engelliyor. Belediye sağlık merkezi açmak istiyor ama ruhsat verilmiyor. Çözüm için hastane satın almayı planlayan belediyelerimiz var” dedi.