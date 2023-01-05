CHP'li Candan Yüceer, sahte ilaç artışını Meclis gündemine getirdi: ‘8 milyon sentetik ilaç ele geçirildi’

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle piyasada sahte ve sentetik ilaçların arttığına dikkat çekti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Yüceer, “2021’de 8 milyon 456 bin 901 tablet sentetik ecza ele geçirildi. İlaç fiyatlarının, talebin ve kâr marjının yüksekliği sentetik ecza ile sahte ve kaçak ilaç pazarının hızla büyümesine neden oluyor” dedi.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren Yüceer, “Uluslararası İlaç Güvenliği Enstitüsü’nün 2019 araştırmasına göre zayıflama ilaçlarından kanser ilaçlarına, ağırı kesicilerden cinsel gücü artırıcı ilaçlara kadar her türlü ilacın sahtesi yapılmakta ve sahte ilaç trafiğinden çok yüksek kâr elde edilmektedir. Gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.