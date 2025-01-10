CHP’li Şahbaz sağlıkta 2024 yılını değerlendirdi: Bütçe yetersiz, aşı yok, hekimler gitti

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:00

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz partisinin genel merkezinde CHP ve sağlık muhabirleri ile bir araya geldi. Muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şahbaz 2024 yılında sağlık alanında yaşanılan gelişmeleri değerlendirdi.

'TİCARİ MANTIK'

Değerlendirmelerine aile hekimlerinin "eziyet ve zulüm" olarak isimlendirdiği ve iptali için iş bırakma eylemleri düzenlediği Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin görüşlerini paylaşarak başlayan Şahbaz, "Performansa dayalı ücret üzerinden adeta aile hekimlerini sürekli cezalandıran, sözleşme feshini kolaylaştırarak çalışma güvencesini ortadan kaldıran ve ticari bir mantıkla hazırlanmış bu yönetmelik sürdürülebilir olmadığı gibi halkın sağlık hizmeti almasını da engelleyecek koşulları taşımaktadır" dedi.

HALK SAĞLIĞI MERKEZI MODELİ

Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulması gerektiğine dikkat çeken Şahbaz, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel örgütlenme birimi olarak halk sağlığı merkezleri, kendi içinde yatay entegrasyonu olan ve birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarıyla entegrasyonu sağlayan temel yapıdır. Bu merkezleri 10 ila 20 bin kişilik nüfusa hizmet sunmayı amaçlayan birimler olarak tanımlanmaktadır ve tanımlandığı bölgedeki coğrafi alandaki tüm nüfusa hizmet sunacaktır" diye konuştu

'İLACA ULAŞIM MÜMKÜN DEĞİL'

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili de konuşan Şahbaz, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar, kanser hastalarının ihtiyacı olan akıllı ilaçlar ve HPV aşısı yer almamasına ve modern tıpta yeri olmayan sülük ve hacamat gibi uygulamaların da kanun ile kamusal hizmet sağlık hizmeti çerçevesine alınmasına tepki gösterdi. 1 Ocak 2015 öncesinin GSS borclarının silindiğini anımsatan Şahbaz, "Daha sonra borcu bulunan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşması ve ilaçlara ulaşabilmesi mümkün olmamaktadır" ifadesini kullandı.

'YÜZDE 10'UN ÜSTÜNE ÇIKMALI'

Sağlık için ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu dile getiren Şahbaz, "Sağlık bütçesi tüm bütçenin yüzde 6.9'u. Bu yüzde 10'un üstüne çıkarılmalı. Birinci basamak için ayrılan yüzde 28'lik bütçe de yetersiz. Bu da artırılmalı" dedi.

'TAKVİME ALMAMAK SORUN'

Aşı tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Şahbaz, "Mango Cook, rota virüs gibi aşıların ulusal aşı takvimine alınmaması çok önemli halk sağlığı problemleri oluşturmaktadır. Toplumda HPV virüsü aşısının da takvimi alınması ve ücretsiz olması yönünde çok büyük bir talep vardır ve biz de bunun yanındayız" diye konuştu.

'KAMU İŞLETMELİ'

Şehir hastanelerinin bütçedeki payını da eleştiren Şahbaz "Şehir hastaneleri binlerce yatak kapasitesi ve şehir dışlarında yerleşim yerlerine uzak konumlarıyla ulaşılabilir olmaktan uzaktır ve dev bütçelerle kamu kaynakları aktarılarak buraları işleten şirketlere büyük kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir. Biz hastanelerin kamu tarafından işletilmesi, çalışan sağlık emekçilerinin kamu personeli olarak güvenceli çalışmaları ve hizmet alımına son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTİFA ETMELİ'

Yenidoğan çetesi skandalının yaşanmasının nedeninin 'sağlıkta özelleştirme' olduğuna dikkat çeken Şahbaz, parti olarak bu davayı takip ettiklerini belirtti. Şahbaz, "Böyle büyük bir olayda bürokratların sorumluluğu da sorgulanmalıdır. Skandalın yaşandığı dönemlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. Herkesin bildiği, sağlık çalışanları arasında da konuşulan bu olaydan haberdar olmaması gerçekçi değil. Bakan, derhal istifa etmeli. Soruşturma derinleştirilerek, olayda zafiyeti bulunan bakanlık yetkililerinden de hesap sorulmalıdır. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki halkın değil, çetelerin ve sermayenin bakanlığı haline gelmiştir" dedi.

'YABANCI SAYISI ARTTI'

Üniversitelerde yabancı asistan sayısının artış gösterdiğine de değinen Şahbaz, "Yabancı asistanlar yerine Türk asistanlar eğitim almalı ve ülkemizde hizmet vermelidir" çıkışında bulundu.

'3 BİN HEKİM GİTTİ'

Türkiye’de çalışma huzuru bulamayan hekimlerin yurtdışına gittiğini aktaran Şahbaz, "2023 yılında yaklaşık 3 bin hekim yurtdışına gitmiştir. Bu da bizim için çok büyük bir kayıptır" dedi.

‘OLUMLU GÖRMÜYORUZ’

Sağlık camiasını karşı karşıya getiren medikal estetik düzenlemesine ilişkin ise Şahbaz, “Tüm hekimlerin yapabilmesi ticari kaygıyla alınmış bir karar. Estetik operasyon nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Değişikliği olumlu görmüyoruz. İlerde daha fazla sorunla karşılaşılacağı endişesini taşıyoruz. Bunlar can kaybı olabilen uygulamalar. Her sertifika alan bunu yapsın demek doğru değil” diye konuştu