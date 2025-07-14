'Cilt kanserinden korunmak için güneşe karşı gerekli önlemi alın'

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, cilt kanserlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cilt kanserlerinin insanlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, "Cilt, vücudumuzun en büyük organıdır. Bazal hücreli kanser, skuamoz hücreli kanser ve malign melanoma en sık görülen cilt kanserleridir. Bunlar arasında en tehlikelisi malign melanomadır. Bu tür, diğer organlara en hızlı yayılan formdur ve çoğunlukla koyu rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilir" dedi.

BENLERİN TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Her insanda bulunan benlerin çoğunlukla zararsız olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Ancak benlerde hızlı büyüme, renk değişikliği, sınırlarının bozulması veya kanama gibi ani değişiklikler varsa cilt kanseri olasılığı düşünülmeli ve bir uzmana başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

GÜNEŞ IŞINLARI BAŞLICA RİSK FAKTÖRÜ

Cilt kanserinin en önemli nedenlerinden birinin güneş ışınları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çil, “Özellikle yüz ve eller gibi güneşe maruz kalan bölgelerde daha sık görülüyor. Güneşli havalarda şapka, gözlük ve koruyucu kremler kullanılmalı. Bu ürünler yalnızca yaz aylarında değil, kışın ve bulutlu havalarda da düzenli olarak kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

KİMYASALLARA VE YANIKLARA DİKKAT

Çil ayrıca, kimyasal maddelere uzun süre maruz kalan kişilerde ve çocuklukta oluşan cilt yanıklarının da ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırabileceğini söyledi. Özellikle yanık izlerinin bulunduğu bölgelerde skuamoz hücreli kanserin daha sık ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Cilt kanserinden şüphelenildiğinde, şüpheli dokudan örnek alınarak patolojik inceleme yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çil, “Tanı konulursa, kanserin yayılım durumu tespit edilmeli. Kanserli doku cerrahi olarak çıkarılır ve gerektiğinde radyoterapi veya medikal tedaviler de eklenir” dedi.

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİ RİSKTE

Güneşe en çok maruz kalan baş ve boyun bölgesinin risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, bu bölgelerde yapılacak cerrahi müdahalelerin estetik sonuçları açısından, bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ameliyat sonrası bölgelerin güneşten korunmasının iyileşmeyi olumlu etkilediğini söyledi.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Son olarak erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yakup Çil, "Erken teşhis, hem yaşam süresini uzatır hem de estetik olarak daha küçük izlerle tedaviyi mümkün kılar. Cildimizde fark ettiğimiz şüpheli değişikliklerde cilt kanserini göz ardı etmemeliyiz. Erken tanı, tüm kanser türlerinde olduğu gibi cilt kanserinde de hayat kurtarıcıdır" dedi.