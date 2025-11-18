Ciltte beliren kırmızı benlere dikkat

Ciltte zamanla ortaya çıkan küçük kırmızı noktalar, görünüm açısından rahatsızlık oluşturabildiği gibi bazı kişilerde kaygıya da yol açabiliyor. Bu oluşumların tıpta ‘cherry anjiom’ (kiraz anjiomu) olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, kırmızı benlerin çoğu zaman zararsız oluşumlar olduğunu belirterek, "Ancak bazı durumlarda bu benlerin dikkatle incelenmesi gerekir’’ uyarısında bulundu.

"DAMAR TÜMÖRLERİ VEYA CİLT KANSERLERİYLE KARIŞABİLİR"

Prof. Dr. Nursel Dilek, kırmızı benlerin cilt yüzeyindeki küçük damarların genişlemesiyle oluşan iyi huylu damar yapıları olduğunu ifade ederek, "Genellikle birkaç milimetre çapında, parlak kırmızı veya mor renkte, hafif kabarık görünüme sahiptirler. Çoğu zaman sağlık açısından tehdit oluşturmazlar. Bu lezyonlar en sık 30 yaş sonrasında görülür. Yaşla birlikte sayıları artabilir. Genetik yatkınlık, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, hormonal değişiklikler ve bazı kimyasallarla temas kırmızı ben oluşumunu tetikleyebilir" dedi.

Kırmızı benlerin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğunu ancak bazı uyarıcı değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nursel Dilek, "Ani büyüme, kanama, renk değişikliği veya şekil bozukluğu gözlenirse mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Nadir de olsa bazı damar tümörleri veya cilt kanserleriyle karışabilir" şeklinde konuştu.

Tedavi gerektirmeyen bu benlerin, estetik kaygı veya tahriş riski nedeniyle alınabileceğini belirten Prof. Dr. Dilek, "Lazer, elektrokoter veya cerrahi olarak kısa sürede tedavi mümkündür. İşlem sonrası özel bir bakım gerektirmez" ifadelerini kullandı.

Düzenli cilt muayenesinin önemine değinen Prof. Dr. Nursel Dilek, güneşten korunmanın ve kimyasal irritanlardan kaçınmanın cilt sağlığını korumada temel önlem olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nursel Dilek, "Yeni çıkan veya değişim gösteren her ben, bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Her cilt lekesi aynı değildir; erken tanı ve doğru değerlendirme hem sağlığınızı hem de estetik görünümünüzü korumanın en güvenli yoludur" dedi.