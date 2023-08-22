Çocuklar güneş çarpmaları yüzünden hastanelik oluyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:20

Yaz mevsimlerinde 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı çocuk, bebek ve ileri yaş gruplarında da sıcak havalardan dolayı çok sıvı kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle çocuklarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Saat 10.00 ila 15.00 arasında çocukların dışarı çıkartılmamasının altını çizen Uzman Dr. Murat Boztaş, "Zorunlu halde çocukların dışarı çıkması gerekiyorsa güneş gözlüğü, güneş kremi, şapka, şemsiye gibi koruyucuları kullanmaları gerekmektedir. Sıcak havalarda terleme çok fazla olur ve buna bağlı olarak sıvı ihtiyacı artar. Bu nedenle günlük alınan sıvı ihtiyacını artırmak gerekir. Ev yapımı limonata, komposto ve sade sıkılmış meyve suları gibi içecekler mutlaka içirilmeli. Beslenmelerinde ve yemeklerinde sıvı oranı artırılmalıdır" dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKILMAMALI

Ebeveynlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında çocuğu hemen serin bir yere alarak koltuk altlarına ve bileklerine ıslak bezle soğuk uygulama yapmaları gerektiğini öneren Dr. Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor. Bu şekilde hastanemize ve yoğun bakımımıza yatışlar olmaktadır. İmkan da varsa ılık bir duş aldırabilir ve en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Dr. Boztaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer çocuğun uykuya meyli artmışsa, cildi kırışık ve kuruysa, ağız içi ve dilinde kuruma varsa, küçük bebeklerin bıngıldağında çökme varsa, derin ve sık sık nefes alıp veriyorsa, mutlaka sıvı kaybı yönünde hızlıca bir sağlık kuruluşuna götürmek gerekmektedir."