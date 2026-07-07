Çocuklarda ateşli havalenin ilk dakikaları kritik: Doğru müdahale hayati önem taşıyor

Çocukluk çağında sık görülen ateşli havaleler, özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda aileleri endişelendiriyor.

Uzmanlar, çoğu zaman iyi huylu seyreden bu nöbetlerde doğru müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Çocuk nörolojisi uzmanı Doç. Dr. Zeynep Selen Aslan, ateşli havalenin en sık 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda, viral enfeksiyonlara bağlı ateşli hastalıklar sırasında görüldüğünü belirtti.

Çocukların yaklaşık yüzde 2-5’ini etkileyen ateşli havalelerin yüzde 90’ının ilk 3 yaş içinde ortaya çıktığını ifade eden Aslan, nöbetlerin büyük bölümünün ateşli hastalığın ilk 24 saatinde geliştiğini söyledi.

Ateşli havalelerin çoğunun 5 dakikadan kısa sürdüğünü ve kalıcı hasar bırakmadan sonlandığını vurgulayan Aslan, ancak yaklaşık yüzde 5’lik vakada nöbetlerin uzayabildiğini belirterek “30 dakikayı aşan nöbetlerde yoğun bakım ihtiyacı doğabilir. Özellikle 39 derece ve üzerindeki hızlı yükselen ateşlerde aileler dikkatli olmalı ve zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı” dedi.

Her ateşli havalenin aynı belirtilerle görülmediğini aktaran Aslan, bazı çocuklarda tüm vücutta kasılmalar yaşanırken bazılarında yalnızca kısa süreli dalma, boş bakma ya da göz kayması görülebileceğini söyledi. Aslan, uzun süren, 24 saat içinde tekrarlayan veya vücudun tek tarafını etkileyen nöbetlerin ise ayrıntılı nörolojik değerlendirme gerektirdiğini belirtti.

Aslan, “Nöbet boyunca çocuğun yanında kalınmalı, nöbet sona erip tamamen kendine geldikten sonra bol sıvı verilmeli ve ateş düşürücü uygulanmalıdır” dedi.

5 UYARI

1- Çocuk yan yatırılmalı

2- Sarsılmamalı

3- Ağzına herhangi bir cisim ya da el sokulmamalı

4- Çocuğun üzerine su dökülmemeli

5- Yüzüne kolonya sürülmemeli