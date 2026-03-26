Çocuklarda ateşli idrar yolu enfeksiyonuna dikkat: Gizli tehlike böbrek reflüsü olabilir!

26.03.2026 10:23:00
DHA
Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsünün çoğu zaman basit bir idrar yolu enfeksiyonu gibi başlasa da ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, “Hastalık tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek reflüsü, ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Böbrek reflüsünün teşhisinde geç kalındığında sürecin böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, bu hastalığa karşı aileleri uyardı.

‘EN SIK BELİRTİ ATEŞLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU’

Böbrek reflüsünün (vezikoüreteral reflü) çocuklarda sık görülen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Hastalıkgenellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor. Daha büyük çocuklarda idrar yaparken yanma, karın ve alt karın ağrısı gibi şikayetler de görülebiliyor. Bebeklerde ise belirtiler daha farklı seyrediyor. Bebeklik döneminde huzursuzluk, emmeme, ateş, idrarın renginde ve kokusunda değişiklik gibi bulgularla karşımıza çıkabilir” dedi.

‘TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR BÖBREK FONKSİYONLARININ KAYBINA NEDEN OLABİLİR’

Böbrek reflüsünün önemine dikkat çeken Prof. Sılay, “Hastalık tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek reflüsü, ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tekrarlayan enfeksiyonların artmasına, hipertansiyona ve böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olabilir” diye konuştu.

HASTAYA GÖRE TEDAVİ PLANI

Tedavi sürecinin her çocuk için farklı planlandığını belirten Prof. Dr. Sılay, çocuk nefrolojisi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Hastalığın derecesi, çocuğun yaşı, cinsiyeti, böbrekte hasar olup olmadığı ve işeme fonksiyonları gibi birçok faktörün tedavi kararında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Bazı hastalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olurken, bazı hastalarda girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyulabilir” dedi.

Endoskopik enjeksiyon yönteminin seçilmiş hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “İdrar yolundan kameralı sistemle girilerek yapılan bu işlem yaklaşık 15 dakika sürer ve böbreğe olan kaçağı düzeltebilir” dedi. İleri vakalarda ise cerrahi müdahalenin gündeme geldiğini belirtti.

‘ROBOTİK CERRAHİ İLE KESİ YAPMADAN TEDAVİ MÜMKÜN’

Günümüzde robotik cerrahinin böbrek reflüsü tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Sılay, bu yöntemle yüksek başarı oranlarına ulaşıldığını söyledi. “Robotik cerrahi ile milimetrik girişlerle yapılan operasyonlarda başarı oranı yüzde 95’in üzerindedir. Hastanede kalış süresi kısalır, ağrı daha az olur ve estetik açıdan daha iyi sonuçlar elde edilir” diye konuştu.

‘ERKEN TEŞHİSLE BAŞARI ORANI ÇOK YÜKSEK’

Erken teşhisin tedavi başarısında belirleyici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sılay, “Zamanında tanı konulduğunda böbrek reflüsü büyük oranda tedavi edilebilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların mutlaka değerlendirilmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.

