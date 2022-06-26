Çocuklarda kalp ritim bozukluklarına dikkat

26 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Çevik, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk başlarda yer alan kalp damar hastalıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevik'in açıklamaları şöyle:

BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Çarpıntı,halsizlik,çabuk yorulma,göz kararması,baş dönmesi,göğüs ağrısı,eforla ortaya çıkan bayılma ,ilerleyen ve tedavi edilmemiş bazı ritim bozukluklarında kalp yetersizliği,ve hatta ani kalp durması.

Çarpıntı her zaman kalpte ritim bozukluğu anlamına gelmeyebilir. Ateşli hastalıklar, kansızlık veya tiroid bezi hastalıklarında da kişi kalp hızı değişikliğini çarpıntı olarak algılayabilir. Bu nedenle çarpıntı şikayeti ile başvuran hastalarda çocuk hekimi tarafından bu değerlendirmelerin de yapılmış olması gereklidir.

TANI NASIL KONUR?

Ebeveyn şikayetlerden şüphe eder ve hatta tanı konmasında yardımcı olur.Anneler bu konuda çok hassas ve iyi gözlemcidir. Her şeyi normal olan bir çocukta ani gelişen bu şikayetlerin varlığında çocuğun kalbinin üzerine elinizi koyduğunuzda sayamayacağınız kadar hızlı bir kalp atımı olduğu fark edebilirsiniz.O sırada çocuğunuzda hafif göğüs ağrısı, yüzde solukluk olabilir.Akıllı telefon uygulamalarındaki parmaktan nabız sayımı, yine şüphede kalındığında medikal ürün satıcılarından alınabilecek küçük parmak probları ile hem o sırada çocuğunuzun nabzını hem de oksijen miktarını ölçebilirsiniz. Böylelikle kısa süreli atakların varlığını saptamış ve doktorunuza ön bilgi olarak vermiş olabilirsiniz.Uzun süren çarpıntı ataklarında en yakınınızdaki sağlık kuruluşuna başvurmak ve EKG çekilmesi faydalı olacaktır.Lütfen bu EKG’yi saklayınız ve sizi takip edecek çocuk kardiyoloji hekimine gösteriniz.

ÇOCUK KARDİYOLOJİ HEKİMİ TANI İÇİN NELER YAPAR?

EKG değerlendirme, Ekokardiyografi ile kalp içi yapıların değerlendirilmesi, 24 saatlik ritim holter kayıtları alınması, event recorder, kalp içi loop recorder, efor testi, Transözefageal alektrofizyolojik çalışma, elektrofizyolojik çalışma yapılarak tanı konur.

Prof.Dr.Ayhan Çevik,hastalığın tedavisi konusunda şunları ifade etti;''Hastanın yaşı, ritim bozukluğunun tipi ve derecesine göre ilaç tedavisi verilir ya da ablasyon tedavisi uygulanır.Özellikle süt çocukluğu döneminde ortaya çıkan ritim bozukluklarının zamanla düzelme eğilimi vardır.Verilecek ilaçlar ritim bozukluğunun yan etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olup kesin çözüm değildir.5 yaşından sonra devam eden ritim bozukluklarında elektrofizyolojik çalışma yapılarak kalpte ablasyon tedavileri uygulanır''dedi.