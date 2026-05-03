Çocuklarda 'sessiz tehlike': İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri tehdit ediyor!

Çocukluk döneminde her 10 kız çocuğundan birinde ve her 30 erkek çocuğundan birinde en az bir kez görülen idrar yolu enfeksiyonları, doğru müdahale edilmediğinde çocukların gelecekteki böbrek sağlığını riske atıyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, özellikle 1 yaş altı sünnetsiz erkek bebekler ile 1 yaş üstü kız çocuklarında bu durumun daha sık yaşandığını ifade etti.

HASTALIĞIN TEMEL NEDENİ: YANLIŞ TEMİZLİK VE AZ SU TÜKETİMİ

Enfeksiyonun oluşmasında yaşam tarzı ve hijyen alışkanlıklarının belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Yurtseven, "Tuvalet ihtiyacını ertelemek, yetersiz su tüketimi ve yanlış temizlik kuralları mikroorganizmaların idrar yolunda tutunmasına zemin hazırlıyor" dedi.

"ÖNDEN ARKAYA" KURALI HAYATİ ÖNEMDE

Ailelerin çocuklarına tuvalet eğitimini doğru vermesi gerektiğini vurgulayan Yurtseven, özellikle kız çocukları için hayati bir uyarıda bulundu: "Kız çocuklarında alt temizliğinin önden arkaya doğru yapılması çok basit ama enfeksiyonu önlemede son derece etkili bir yöntemdir."

BESLENME VE KABIZLIK İLİŞKİSİ

Kabızlığın idrar yolu enfeksiyonu riskini doğrudan artırdığını belirten uzman, çocukların lifli gıdalarla beslenmesinin önemine değindi. Ayrıca bol sıvı tüketiminin idrar yollarını "yıkama" görevi görerek bakterilerin atılmasını sağladığını hatırlattı.

BELİRTİLERİ NASIL ANLARSINIZ? NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Dr. Yurtseven, ailelerin hangi durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerektiğini şöyle sıraladı:

Nedeni bilinmeyen ateş: Başka bir semptom olmasa bile çocukta ateş varsa mutlaka idrar testi yapılmalı.

İdrarda değişiklik: Her zamankinden farklı koku, renk değişikliği veya bulanıklık.

Ağrı ve sıklık: Karın ve yan ağrısı tarif edilmesi, sık idrara çıkma isteği.

Bebeklerdeki işaretler: Kendini ifade edemeyen bebeklerde emmede azalma, idrar yaparken huzursuzluk ve ateş en önemli ipuçlarıdır.