Çocuklarda yazın sık görülen tehdit: Gastroenterit

Dr. Namlı, bulantı, kusma ve ishalle kendini gösteren gastroenteritin halk arasında “mide gribi” olarak bilindiğini belirtti. “Hastalığın en yaygın nedeni rota ve norovirüslerdir. Bu virüsler genellikle kontamine su ve gıdalar yoluyla ya da enfekte kişilerle temasla bulaşır. Bağışıklığı düşük çocuklarda hastalık çok daha ağır seyredebilir,” dedi.

AĞIR SIVI KAYBI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Namlı, gastroenteritin özellikle küçük çocuklar ve bebeklerde ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini vurguladı:

“Eğer çocuk ağızdan sıvı alamıyor, idrarı azalmışsa veya ateşi düşmüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sıvı kaybı tedavi edilmediğinde çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.”

BESLENME TEDAVİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Hastalığın tedavi sürecinde doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Namlı, şu önerilerde bulundu:

“Çocuklar az ve sık beslenmeli. Yoğurt çorbası, haşlanmış patates, pirinç ve muz gibi hafif yiyecekler tercih edilmeli. Şekerli, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durulmalı.”

HİJYEN ÖNLEMİ HASTALIĞI ÖNLEYEBİLİR

Gastroenterit vakalarının büyük kısmının hijyen eksikliğinden kaynaklandığını hatırlatan Dr. Namlı, şu uyarılarda bulundu:

“Tuvalet sonrası ellerin sabunla yıkanması gerekiyor. Ayrıca çocukların ortak oyuncak ve eşyaları kullanmadan önce mutlaka dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor.”