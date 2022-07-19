Covid-19 BA.5 alt varyantında yeni semptom: Gece terlemesi

19 Temmuz 2022 Salı, 18:24

Omicron varyantının "kardeşi" olarak da adlandırılan alt varyant BA.5 üzerinde araştırma yapan bazı bilim insanları, BA.5'in semptomları arasında "gece terlemesi" olduğunu söyledi.

IFLScience'ın haberine göre, gittikçe daha fazla vakada gözlemlenmeye başlanan BA.5 ve BA.4 varyantı şu anda, ABD'deki vakaların yüzde 65'ini oluşturuyor. Yeni varyant, dünyanın geri kalanında da benzer oranlarda kendisini göstererek, virüsün en baskın varyant olma özelliği taşıyor.

ŞAŞIRTICI SEMPTOM

İrlanda'daki Trinity Dublin Üniversitesi'nde biyokimya profesörü olan Luke O'Neill, NewsTalk adlı İrlanda merkezli radyo istasyonuna demecinde, "BA.5'in, bu sabah gördüğüm bir ekstra semptomu ise gece görülen terleme idi" dedi.

EN ÇOK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Öte yandan, bilim insanları, gece terlemesi semptomunun ne kadar yaygın olduğuna dair çok fazla veriye sahip değil.

Zoe Health Study sitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, iki doz aşısı olan bireyler arasında en çok gözlenen 5 Covid-19 semptomu; burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve inatçı öksürük.

Listede 6., 29. ve 8. sırada yer alan koku kaybı, nefes darlığı ve ateş gibi daha önce çok daha belirgin olan diğer semptomlar, artık daha az gözlemleniyor.