Covid-19 geçirenler dikkat! Öğrenme kaybına yol açıyor

14 Haziran 2022 Salı, 09:30

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kerem Coşkun ve Dr. Cihan Kara, yaptıkları araştırma sonucunda Covid-19’un öğrencilerin eğitim hayatlarını olumsuz etkiledikleri sonucuna vardılar. Projelerinin bilimsel raporları yayımlanınca dünyanın en yüksek etki faktörüne sahip, yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayımlanabildiği Nature dergi grubunda yayımlanması kabul gördü.

Ayrıca pandemi sürecinin ilkokul çocuklarının matematiksel düşünme becerilerine olan olumsuz etkilerini ortaya koyan bir diğer araştırma ise dünyanın en iyi dördüncü üniversitesi seçilen, İngiltere'deki üniversitelerden University College London’ın (Londra Üniversitesi Akademisi) London Review of Education dergisinde yayına kabul edildi.

Artvinli akademisyenler, daha önce de çocukların ahlaki kimliklerini ilk kez bilimsel bir testle ölçmeleri bilim dünyasının dikkatini çekmişti. Projenin devamında ise pandemi öncesi ve esnasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden 1379 ilkokul öğrencisi ve veliden veri toplayarak, ilkokul öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin oluşumdaki öğrenme kayıplarını tespit ettiler. Her iki araştırmanın ilgi çeken ortak bulguları öğrenme kaybının tüm sosyal katmanlarda yaşandığını ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİLERİN PANDEMİDE ÖĞRENME KAYBI YAŞADIĞINI TESPİT ETTİ

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Coşkun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje ahlaki kimlik, akademik başarılar, matematik becerileri, ses farkındalığı becerileri gibi çeşitli bilimsel beceriler dizesini ölçmeyi amaçlıyor. Türk eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan proje için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldık ve projemizi uygulamaya başladık.

- 13 Mart 2020’de ilkokullar kapandı hatta biz üniversiteden öğrencilerimizi de göndermek zorunda kaldık. Dolayısıyla biz pandemi öncesi verileri elde etmiştik. Bir de pandemi sonrasındaki verileri elde ettik. Biz burada öğretmenlere online yönlerle ulaştık, bilgi teknolojilerini kullandık. Öğrencileri, ses farkındalığı ve matematik becerilerini ölçen bir dizi testlere tabi tuttuk. Yapmış olduğumuz analizlerde operasyon aracılık etkisi gibi üst düzey istatistik analizler ile gördük ki, Covid-19 nedeniyle okulların kapalı kalmasının öğrencilerin fanatik ses farkındalığı yani okuduğunu anlama becerisinin temel bir birleşeni olan ses farkındalığı becerilerinde bir gerileme olduğunu, bir öğrenme kaybı olduğunu tespit ettik" dedi.

- Çalışmalarını İngilizce olarak raporladıklarını kaydeden Coşkun "Dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Nature dergisinde 30 Mayıs 2022 yılında kabul edildi. Çok zorlu bir editörüyle süreç 4 farklı üst düzey kişilerinden hakemlikler sonucunda yayına kabul edildi. Bu çalışmada biz şunu gözlemledik sınıflarda gerçekleştirilen öğrenci öğretmen etkileşimine dayanan yüz yüze eğitim asla uzaktan eğitimle karşılık kıyas kabul edilemez" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE MATEMATİKTE DÜŞÜŞ TESPİT ETTİK"

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cihan Kara ise “Türkiye’nin farklı bölgelerinden 1379 öğrenci ve ailelerinden elde ettiğimiz verilerde özellikle matematik konusunda uzaktan eğitim sürecinde çocukların başarılarında düşüş tespit ettik. Yeni testler, yine ölçekler geliştirdik. Anne, baba, öğrenci ve öğretmen etkileşim ölçeği geliştirdik.

- Bunlar yaşa göre değişiklik gösteriyor. Biz bu soruları ilkokul müfredatından aldık. Yaş gereği çocukların bilmesi gerektiği konulara bağlı olarak sorular geliştirdik. Bu sorular neticesinde pandemi öncesi grup 10 soruda 8 doğru ortalamaya sahip. Pandemi sonrası ise uzaktan eğitim alan çocukların ortalamasına baktığımız zaman bunun 7’ye düştüğünü gördük. Sınıf seviyesi arttıkça bu ortalama farkının açıldığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.