Covid-19 her şeyi değiştirdi: Sıradan hastalıklar eskisi gibi değil

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:24

Geçtiğimiz ay ABD'de hastalanarak Yale New Haven Çocuk Hastanesi'ne götürülen çocuklarda mevsim normallerinin dışında 7 farklı solunum yolu virüsü görüldü. Bu virüsler arasında Koronavirüs, Adenovirüs, Rinovirüs, Grip, Parainfluenza ve Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) yer aldı.

Hastanenin enfeksiyon-kontrol uzmanı ve pediatri doçenti Thomas Murray, hastaneye kabul edilen çocukların bazılarına 2, bazılarına ise 3 virüsün aynı anda bulaştığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, virüslerin bu sıklıkla görülmesinin normal olmadığına dikkat çeken Murray, "Bu yılın herhangi bir zamanı için tipik değil, hele ki mayıs ve haziran ayı için hiç değil" ifadelerini kullandı.

TANIDIK VİRÜSLER COVİD-19 SONRASI ALIŞILMADIK ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

Araştırmacılar Yamagata (İnfluenza B) soyunun tükenmiş olabileceğini ya da bağışıklık sistemlerimize saldırmak için pusuda bekliyor olabileceğini belirtti.

RSV olarak bilinen Respiratuvar Sinsityal Virüsü çoğunlukla kış aylarında görülüyor. Soğuk algınlığının nedeni olan Rinovirüs genelde hafif atlatılır ve insanların nadiren hastaneye gitmesine neden olur.

Geçen yıl ortalıkta görünmeyen ve sonrasında kendini hatırlatan grip, Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasıyla ocak ayında tekrar ortadan kayboldu.

Grip şimdilerde 2020 yılından beri görülmeyen 'Yamagata' soyu olmadan aramıza döndü.

Covid-19 pandemisinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, tanıdık virüsler son günlerde alışılmadık şekillerde hareket ediyor.

MASKELER ÇIKTI, VİRÜSLER MEVSİM DIŞI DOLAŞIMA BAŞLADI

Yaz aylarının gelmesi ve dünya genelinde yapılan yoğun aşılama kampanyasının da etkisi ile birçok ülke aldığı sıkı kısıtlamaları kaldırdı. İnsanlar maskelerini çıkarıp iç mekanlarda da yakın temasa başladı. Bu nedenle bir süredir dolaşımda olmayan virüsler diğer koşullar uygun olmasa da mevsim dışı hareket etmeye başladı.

35-40 yaş aralığındaki yetişkinlerin sık sık zona hastalığına yakalanması ve özellikle yaşlılarda yeniden görülen çiçek hastalığı gibi olağandışı durumların hepsi bağışıklık belleği ve virüslerin olağandışı hareketleri ile ilişkilendiriliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI BİLE DAHA ŞİDDETLİ

Yale Tıp Okulu'nda solunum yolu hastalıkları uzmanı olan Richard Martinello, artık soğuk algınlığının bile eskiye göre daha şiddetli ve daha inatçı olduğunu belirterek, "Soğuk algınlığına yakalanan hastalarımız bile eskiye göre daha kötü görünüyor. Virüslerle düzenli temasımız olduğunda bağışıklık sistemimiz bizi çok fazla hasta etmeden yanıt veriyor ve yeniden toparlanıyor. Şimdi bu durum değişti" dedi.