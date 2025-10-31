Bolu’da “deli dana” şüphesiyle takip edilen kadın hastaya ait BOS örneğinin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’nda incelendiği ve vCJD yönünde pozitif bulgu saptandığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Deli Dana Hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, Deli Dana Hastalığı nedir? Deli Dana Hastalığı nasıl ortaya çıkar? Deli Dana Hastalığı bulaşıcı mı?

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Deli dana hastalığı, tıbbi adıyla Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), sığırlarda ortaya çıkan ölümcül ve dejeneratif bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık, beyin dokusunun süngersi bir yapıya dönüşmesine neden olur. İnsanlara Creutzfeldt-Jakob hastalığının yeni varyantı (vCJD) şeklinde bulaşabilir ve bu durum oldukça ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

DELİ DANA HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Hastalığın nedeni, prion adı verilen anormal proteinlerdir. Bu proteinler, diğer sağlıklı proteinlerin yapısını değiştirerek onları işlevsiz hale getirir. Prionlar, klasik mikroorganizmalardan farklı olarak DNA ya da RNA içermez, bu da onları tedaviye karşı son derece dirençli hale getirir.

DELİ DANA HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Evet. BSE, insanlara genellikle enfekte hayvanların et ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşır. Bu durum "Yeni Varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD)" olarak adlandırılır. Özellikle beynin, omuriliğin ya da sinir dokusunun işlendiği et ürünleri riskli kabul edilir.

DELİ DANA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsanlarda görülen belirtiler şunlardır:

Hafıza kaybı

Depresyon ve kişilik değişiklikleri

Koordinasyon bozuklukları

Görme kaybı

Kaslarda kasılma ve sertlik

Demans (bunama)

Konuşma ve hareketlerde bozulma

DELİ DANA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ne yazık ki, deli dana hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Prionlara karşı etkili ilaç geliştirilmemiştir.