Denizli Devlet Hastanesi depreme dayanıksız çıktı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:08

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Birinci Derece Deprem Bölgesi’ndeki Denizli Devlet Hastanesi için 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarının sonuçlarını TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Arpacı, neden önlem alınmadığını sordu.

“8 BLOKLU HASTANEDE SADECE A BLOK GÜÇLENDİRİLDİ”

Denizli Devlet Hastanesi’nde A, B, C, D, E, F, G ve H blokları olmak üzere 8 bloğun olduğunu söyleyen Arpacı, “Rapora göre, göre hastanedeki yüzlerce kolon ve kirişin yüzde 90’ı çürük. Zeminin sıvılaşma riski var. 8 bloklu hastanede gün içinde sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınlarıyla birlikte 4 bin kişi bulunmaktadır. Ve deprem olması halinde bu binaların yerle bir olacağını, binlerce insanın öleceğini raporlar ortaya koymaktadır. 2017 yılında HEFE İnşaat Danışmanlık Ticaret Ltd Şti, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Haydar Kayhan’ın danışmanlığında Denizli Devlet Hastanesi Deprem Performans Analiz Raporu’nu hazırlamıştı. Raporda binanın depremde yıkılacağının tespit edildiğini herkes bilmektedir. Ancak aradan geçen 7 yılda sadece başhekimliğin bulunduğu A Blok güçlendirilmiştir. Diğer bloklarda hiçbir güçlendirme yapılmamıştır. Basına yansıyan bu rapor olası bir depremde hastanede binlerce insanın öleceğini gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“ZEMİNDE SIVILAŞMA RİSKİ VAR”

Raporu açıklayarak devam eden CHP’li vekil, “Zemin Etüd Raporu’nda Denizli’nin 1. Derece Deprem Bölgesi olduğu ve deprem aktivitesinin geçmişten bugüne çok yoğun olduğu anlatılmıştır. Hastanenin bulunduğu zeminin killi kum olduğu ve 4 metre derinlikte su başladığı belirtilmektedir. 6 ve daha büyük deprem olması halinde sıvılaşma riski olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan raporda hastanenin blokları tek tek incelenmiştir. Kolon ve kirişlerin vahim durumu tablolarla gösterilmiştir. Deprem sırasında ve sonrasında hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunması gereken sağlık tesislerinin depremde hasar görmesi ve yıkılması nedeniyle hizmet dışı kalması, hasta ve yakınları ile sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit etmektedir. Geçtiğimiz sene 6 Şubat 2023 depremlerinde Antakya ve İskenderun’da olduğu gibi maalesef bazı hastalar ile sağlık çalışanları hayatlarını kaybetmiştir” diye konuştu.

“7 YILDIR NEDEN ÖNLEM ALMADINIZ?”

CHP’li Arpacı’nın,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle: