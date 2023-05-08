Deprem astım ataklarını tetikledi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 07:00

Türk Toraks Derneği, Dünya Astım Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda astım hastaları ile bir araya geldi. Renkli balonlar taşıyan katılımcılar 'Toz yok sağlık var', 'Dumansız hava tozsuz hava', 'Sağlıklı yaşam dumansız hava' yazılı pankartlar açtı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı, Türk Toraks Derneği Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Ezgi Özyılmaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre astımın, tüm dünyada 339 milyon kişiyi etkileyen, her yıl 400 binden fazla kişinin ölümüne neden olan son derece ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özyılmaz ilaç tedavisi ile birlikte, temiz hava solumanın, egzersiz yapmanın ve obezitenin önüne geçmenin de astım kontrolünde çok önemli olduğunu anlattı.

"ENFEKSİYONLARDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ"

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ili etkileyen depremlerin pandeminin ardından astım hastaları açısından ikinci bir risk yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Özyılmaz, yıkım ve hafriyattan kaynaklanan yoğun tozun hastalığın ataklarını tetiklediğini söyledi.

Prof. Dr. Eryılmaz, "Pandemi döneminde hastaların sağlık hizmetine ulaşması zorlaştı. Daha sonra depremde de, çok yoğun şekilde toza maruz kalma sonucu enfeksiyonlarda artış kaydedildi. Bu artış ise, astım ataklarını tetikledi. Polikliniklerimize gelen hastalarda gözlemlediğimiz kadarıyla astımlı hastalarda atak sıklığı arttı. Yılda ortalama 2 ila 4 arasında görülen ataklardaki sıklık, depremin ardından yüzde 20 oranında artış gösterdi" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ASTIMLI HASTALARA TOZ UYARISI

İlerleyen dönemde asbest kaynaklı akciğer kanseri vakalarında da artış beklendiğini kaydeden Özyılmaz şu uyarılarda bulundu:

"Bu hastalıkların artış nedeni deprem dolayısıyla yoğun toza maruz kalmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında havaya saçılan asbest olacaktır. Bu nedenle ilerleyen dönemde akciğer kanserinin ve KOAH rahatsızlığının ciddi şekilde artacağını düşünüyoruz. Astım hastalarının, deprem bölgelerinde tozların yoğun olduğu yerde kalmaması gerekiyor. Eğer imkanlar el vermiyorsa maske kullanmaları faydalı olabilir. Onun dışında normal kilolarını korumaları, günde 30 dakika haftada 5 gün yürüyüş yaparlarsa sadece astım değil bütün nedenlere bağlı ölüm riskini çok ciddi şekilde azaltmış olurlar."