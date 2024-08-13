Depremden bu yana 400 hemşire gitti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) edinilen bilgiye göre 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 400 hemşire ayrıldı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:50
Depremden bu yana 400 hemşire gitti
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) edinilen bilgiye göre 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 400 hemşire ayrıldı. Giden hemşirelerin yerine yalnızca 16 hemşire alımı yapıldı. Resmi Gazete’de 14 Temmuz’da yayımlanan hemşire alımı da gerekçesiz iptal edildi. 

‘ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLMELİ’

Personel eksikliği nedeniyle söz konusu hastanede görev yapan hemşirelerin uzun nöbetler tutmak zorunda olduğunu söyleyen SES Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, “48 saate kadar tamam ama 56-64 saat çok fazla. İnsanca çalışmak istiyoruz. Bu kadar çalışmamıza karşın saatlik nöbetlerimizin ücreti tavuk döner bile etmiyor. Sağlık personelinin gelmesi için mevcut koşullar iyileştirilmeli” diye konuştu.


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