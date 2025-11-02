Dermatoloji randevusu bulamayan aile hekimine yönlendirilecek: ‘Halk sağlığı açısından ciddi risk’

Sağlık Bakanlığı dermatoloji randevusu bulamayan yurttaşları aile hekimlerine yönlendirme kararı aldı. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerine gönderilen bilgilendirmelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden dermatoloji randevusu bekleyen hastaların sistemden silineceği ve “cildiye eğitimi” verilmiş aile hekimlerine yönlendirileceği belirtildi. Sağlık emekçilerinden söz konusu uygulamaya tepki geldi.

‘TIP ETİĞİYLE BAĞDAŞMAZ’

Alınan kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur söz konusu kararın hem bilimsel gerçeklerle hem de tıp etiğiyle bağdaşmadığını vurguladı. Dermatolojinin yıllar süren tıp eğitiminin ardından uzmanlık eğitimi gerektiren bir alan olduğunu belirten Uğur, “Bu alanın, günübirlik eğitimlerle ve geçici çözümlerle ikame edilmesi, halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Bunun yanı sıra dermatoloji konusunda uzmanlaşmış hekimlerimizi itibarsızlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ: SİSTEMİ ERİŞİLEBİLİR KILMAK

Uygulamanın etik, deontolojik ve hukuki olarak kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyleyen Uğur, “Sağlık sistemindeki krizin çözümü, uzman hekim açığını geçici pansumanlarla kapatmakta değil, çalışma koşullarını iyileştirmekte, kamuda istihdamı artırmakta, randevu sistemini adil ve erişilebilir hale getirmektedir” dedi.

‘BAKANLIK NİTELİKLİ SAĞLIĞI BOZMA ÇABASINDA’

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli sağlık hizmeti verilmesi koşullarını her geçen gün bozma çabasında olduğunu ve sağlık emekçilerinin yükü yeterince fazla değilmiş gibi var olan kötü çalışma koşullarını daha da çekilmez hale getirmekte üstün bir çaba sergilediğini belirten Uğur, “Genel Sağlık-İş olarak sağlıkta bilimi, etiği ve çalışanların emeğini yok sayan bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Halkın sağlığı deney tahtası, vatandaş da denek değildir” diye konuştu.