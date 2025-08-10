Derslere başlamadan göz muayenesi şart

Görme seviyesinin öğrenmenin hızını ve niteliğini etkilediğini belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Mitat Altuğ, “Göz bozukluğu olan çocukların derslerine olan ilgisi ve konsantrasyonu azalıyor” dedi.

Okul çağı çocuklarının sosyal etkileşimlerinde ve fiziksel aktivitelerinde görme yetilerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Altuğ, “Göz sorunları, çocuklar arkadaşlarıyla oynarken veya sportif aktivitelere katılırken onlara zorluk yaşatabilir ve özgüvenlerini olumsuz yönde etkileyebilir” diye konuştu.

Altuğ, ebeveynlerin çocuklarını şu durumlarda göz hekimine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı ve ekledi: “Baş ağrısı ve göz ağrısı olması, gözlerde yorgunluk hissi ifade etmesi, gözlerini sık olarak ovalaması, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, gözlerde sulanma, tahtayı göremediğinden yakınması, uzağa bakışta gözlerini kısarak bakma veya nedensiz şeklide okul başarısında düşüş olması sayılabililir.”

Okul çağındaki çocukların, her yıl okula başlamadan önce göz muayenesi olması gerektiğine değinen Altuğ, “Çocukların hem eğitim hayatları hem de kişisel gelişimleri için kritik bir öneme sahip” diye konuştu.