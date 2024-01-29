DEÜ Tıp Fakültesi acil servisinde baskılardan dolayı 19 kişi istifa etti!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:19

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:26

AKP’li Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda son 1 yılda 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekim istifa etti. Acil servisteki hizmet istifalar sonrası aksarken İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, sağlıkçıların hem sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle hem de üniversitede ve fakültedeki yönetimsel baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını aktardı.

SORUN ACİL SERVİS DEĞİL BASKI

Üniversitelerdeki Acil Tıp Anabilim Dalı’nın bir akademik kurum olduğun ve eğitim verildiğini aktararak sözlerine başlayan Süleyman Kaynak, “Sağlıkta Dönüşüm Programının en sakat en sorunlu yönlerinden bir tanesi acil servisleridir. Acil servislerine yılda yaklaşık 150 – 160 milyon civarında hasta müracaatı oluyor. Oysaki bu gelişmiş olan ülkelerden nüfusun yüzde 10-15’i kadardır. Biz de yüzde 200 kadar. Dolayısıyla tüm acil servisler 24 saat çok yoğun bir hizmet vermek durumunda kalıyorlar. Dokuz Eylül Üniversitesi bir akademik kurum olmasına rağmen sağlıkçılar çok yoğun bir hasta ve idari baskı altında kalıyorlar. Koşullarına katlanmak istemedikleri için istifa ediyorlar. Son bilgiye göre; bir yıl içerisinde 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekim ayrıldı. Ayrılanların bazıları yeniden TUS’a girerek başka kurumların acil eğitim programlarına yeniden başlıyorlar. Demek ki sorun branşın kendisiyle ilgili değil Dokuz Eylül Üniversitesi’nin acil servisinin yönetimiyle ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak

HUKUKSUZ GÖREVLENDİRMELER

Üniversitedeki sorunları ve yapılan baskıları anlatan Kaynak, “Bu acil servisi çalıştırabilmek için elemanları istifa etmesi nedeniyle başhekimlik ve dekanlık diğer branşlardaki hekimleri acil serviste hizmet vermeye zorluyor. Yanı başhekim; bir genel cerrahi, rotasyonu ve eğitim programında olmadığı halde sırf acil servisteki hizmetleri yürütmek maksadıyla bu insanları acil serviste görevlendirmeye çalışıyor. Bu bir kere ihtisas yönetmeliğine, mevzuata aykırı. İdare bu insanları canının istediği yerde görevlendiremez. Diğer branşlardan insanları da alıp acil servis ana bilim dalında görevlendiremez. Yani böyle bir yetkisi yasal olarak yok. Dolayısıyla bu konuda hastanedeki tüm öğretim üye ve özellikle de asistanlar bu görevlendirmeye itiraz ettiler. Biz de bu arkadaşlarımızın yasal haklarının korunması açısından kendilerine her zaman hukuki destek vermeye hazırız” diye konuştu.