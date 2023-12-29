"Devlet hastanelerinin suyu mu çıktı?"

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şehir hastanelerini öven açıklamalar yapmasına tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, devlet hastanelerinden neden vazgeçildiğini sordu.

“ULAŞILMASI ZOR OLAN HASTANELER”

Yazılı bir açıklama yapan Ahmet Doğruyol, “Şehir hastaneleri bu ülkenin sırtına yüktür. Sayın Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarımızın pek çoğunun şehir hastanelerini savunma gayreti ve çabası bu gerçeği değiştirmez” diyerek yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

“Şehir hastaneleri, arsası devlet tarafından temin edilen “Yap-kirala-işlet-devret” sistemiyle yapılmakta olup, devlete maliyetleri çok yüksek olan hastanelerdir.

Şehir hastaneleri, genel olarak şehir dışlarına yapılmakta olup, ulaşılması zor olan hastanelerdir.

Şehir hastaneleri, yönetilmesi güç, devasa yapılar olduğu için vatandaş hastane içerisinde kaybolmakta ve çok zaman harcamaktadır.

Şehir hastanelerinin yerine devlet hastaneleri sistemi geliştirilerek, eski devlet hastaneleri yenilenmeli, ihtiyaç olan bölgelere yeni devlet hastaneleri yapılmalı, kalp, ortopedi, doğum, çocuk vb. branş hastanelerine de yoğunlaşılmalıdır.

Şehir hastanesi açılan illerde genel olarak hastalar şehir hastanelerine yönlendirilerek hastane işletmesine verilen taahhütler doldurulmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde 112 ambulanslarımızın aldığı hastalarda yakınındaki hastaneye değil, şehir hastanelerine taşınmaktadır.

Şehir hastanelerinin hastaya verdiği hizmet maliyeti, devlet hastanelerinden çok daha yüksek olup, bütçeye ağır yükler getirmektedir.

Yetkililerin şehir hastanesinde şu kadar poliklinik, bu kadar ameliyat yaptık açıklamaları da, diğer devlet hastanelerinin kısmen de olsa atıl duruma düştüğünü göstermektedir.”

“HASTANEYİ UZAĞA YAPMANIN MANTIĞI NEDİR?”

“Türkiye şehir hastaneleri sisteminden bir an önce vazgeçmelidir” diye devam eden Doğruyol, “Önemli olan, ameliyat poliklinik sayıları açıklamak değil, vatandaşın sağlığını koruyabilmek vatandaşı hasta etmemektir” dedi ve Bakan Koca ve bakanlık bürokratlarına şu soruları yöneltti: