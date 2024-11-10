‘Dijital detoks’ herkes için önemli

Yayınlanma: 10.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.11.2024 - 07:24

Teknoloji 7’den 70’e herkesin hayatının merkezinde yer alıyor. Bu noktada “dijital detoks” önemli bir konu haline geliyor. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle sosyal medyaya ilgimiz arttı, sürekli iletişim kurma ihtiyacımız oluştu ve kendimizi sonsuz bir bilgi akışının içerisinde bulduk. Ancak artan ekran süreleri de fiziksel ve psikolojik açıdan birçok soruna davetiye çıkartıyor. Dijital detoks ise dijital dünyadan bir süreliğine uzaklaşmayı hedefliyor.

LİMİT KONABİLİR

Dijital detoks yalnızca sosyal medya hesaplarını kapatarak ekran süresini kısıtlamak anlamına gelmiyor. Teknolojinin yarattığı stresten uzaklaşmayı, bilinçli bir sosyal medya kullanıcısı olmayı, daha derin düşünmeyi, odaklanmayı, doğada daha fazla vakit geçirmeyi de amaçlıyor. Dijital detoks uygulamasını Türk Psikologlar Derneği üyesi klinik psikolog Aleyna Damla Özcan ile konuştuk.

Aleyna Damla Özcan

Özcan, “Gün içerisinde kendimize bir limit koyarak uygulamalarda vakit geçireceğimiz saat dilimini azaltabiliriz. Akıllı telefonlarda yer alan günlük ekran kullanımı süremizi takip ederek bu ekran kullanım süremizi en aza indirgeyerek hangi uygulamalarda ne kadar vakit geçirmişiz takibini yapabiliriz. Çok vakit geçirdiğimiz bazı uygulamaları silerek ya da bir süre uygulamadaki aktif hesabımızı dondurabiliriz” dedi.

DİKKAT SÜRESİNİ ARTIRIYOR

Uyku hijyeni kavramı kapsamında belirli bir saatin ardından telefon gibi teknolojik aletlere bakmanın doğru olmadığının altını çizen Özcan, bu noktada dijital detoksun uykuya dalmayı kolaylaştıracabileceğini, uyku kalitesini artırabileceğini ifade etti.

Dijital detoks yapmanın kişinin dikkat ve konsantrasyon süresini de artırabileceğini söyleyen Özcan, “Bazen sosyal medyanın yanıltıcı yüzü ya da maskeli tarafı diyebileceğimiz noktalar vardır. Kişi oradaki her şeyin toz pembeliğine inanabilir ve böyle bir noktada kaygı seviyesi artabilir. Dolayısı ile bu detoks süreci kişinin mevcut kaygısını aza indirebilir. Olumsuz durum ve deneyimlere, fotoğraflara, paylaşımlara daha az maruz kalmak kişiyi depresif semptomlardan uzaklaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Özcan, “Sosyal medya kullanımının artış göstermesi, kullanmadığı zamanlarda kişinin hissettiği rahatsızlık, işlevselliğini etkileyecek derecede kullanımı gibi noktalarda bağımlılıktan söz edebiliriz. Detoks kavramı bu süreci iyi yönde etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.