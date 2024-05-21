Dilinizle bunu yapmayın! Tat kaybı yaşayabilirsiniz

Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:12

Güncelleme: 21.05.2024 - 14:12

Ağız içindeki bakterilerin çok büyük bölümü dilimizin üzerinde yer alıyor. Düzenli dil temizliği yapılmamasının çeşitli sorunlara ve hastalıklara sebep olabildiğine dikkat çeken Diş Hekim Gülcan Usal bu konuda atılması gereken adımları anlattı.

Kötü nefes, diş çürükleri ve tat kaybı olabilir

Dil temizliği ağız hijyeninin çok önemli bir parçasıdır. Sadece dişlerimizi fırçalayarak ağız hijyenimizi tam olarak sağlayamayız çünkü dilin de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ağız içindeki bakterilerin yaklaşık yüzde 80-90'ı dilimizin üzerinde yer alır ve buradaki bakteri birikimi zaman içinde çeşitli ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir. Bu bakteriler ve yemek artıkları kötü nefes kokusuna, dişlerde plak oluşumuna ve diş çürüklerine yol açabilir. Dilin düzenli olarak temizlenmemesi diş etlerinde bakteri birikimine, gingivitis ve periodontisis benzeri diş eti hastalıklarına sebebiyet verebilir. Ayrıca bakteriler ve artıklar tat tomurcuklarını engelleyerek tat duyusunun azalmasına neden olabilir. Dil temizliği sonrası tat alma konusunda önemli oranda artış gerçekleşir.

Çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor

Dil temizliğinin yapılmaması genel sağlığa da olumsuz etki edebilir. Özellikle dilde biriken bakterilerin ağız yoluyla vücuda yayılması kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir. Araştırmalar, diş eti hastalıkları gibi ağız sağlığı sorunlarının kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Ağız içindeki bakterilerin solunum yollarına yayılması, özellikle burundan değil de ağızdan nefes alıp veren kişilerde solunum yolu enfeksiyonlarının oluşumuna sebebiyet verebilir. Ağız içindeki bakterilerin yutulması, gastrointestinal sistemde de sorunlara yol açabilir ve bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozabilir. Dil temizliğinin ihmal edilmesi, ağız içi enfeksiyonlara ve bademcik iltihabı benzeri diğer sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir.

Dil temizliği için diş fırçamızı kullanmamalıyız

Tüm bu riskler göz önüne alındığında dil temizliğimizin ne kadar önemli olduğu oraya çıkıyor. Dil temizliği için bakır veya plastik dil kazıyıcı kullanmamız gerekir. Dişlerimizde kullandığımız diş fırçası kesinlikle dil temizliğinde kullanılmamalı çünkü bu fırçalar bakterileri içinde tutup çoğaltır. Bu durumda gerçek anlamda bir temizlik sağlanamaz. Peki ne zaman ve nasıl dil temizliği yapmalıyız?

Sabah uyanır uyanmaz hiçbir şey yemeden ve içmeden önce dilimizi temizlememiz gece boyunca dilin üzerinde oluşan tüm toksinleri uzaklaştırmamızı sağlar. Akşamları ise sırasıyla önce diş ipi kullanmalı, ardından dişlerimizi fırçalamalı, devamında dilimizi temizlemeli ve son olarak da gargara yapmalıyız. Böylece tam ve bütüncül bir şekilde ağız hijyenimizi korumuş oluruz.

Dil temizleyicisinin bakır olanı tercih edilmeli

Bakırın doğal antimikrobiyal özelliği bu tür dil temizleyicilerinin daha faydalı ve uzun ömürlü kullanımını sağlar. Bakır kazıyıcılar daha iyi bir temizlikle bakterilerin yok edilmesine ve uzun yıllar aynı verimlilikte kullanılmasına olanak sunar. Plastik dil temizleyicilerinin ise içerisinde bakteri biriktirebileceği için en geç üç ayda bir değiştirilmesi ve her kullanım sonrası iyice dezenfekte edilip kuru bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Ayrıca bakırın doğal bir malzeme olması çevre dostu bir seçenek olmasını sağlar ve plastik veya diğer sentetik malzemelerin kullanımına göre daha sürdürülebilir bir seçenek oluşturur. Ancak bakır dil temizleyicilerinin de her kullanım sonrası iyice yıkanıp kurutulup hijyenik şekilde muhafaza edilmesi gerekir.