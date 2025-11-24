Diş hekimleri Diş Hekimliği Günü’nde Sağlık Bakanlığı önünden 'plastik diş' fırlatarak seslendi: ‘Sıka sıka diş kalmadı’

Kamu diş hekimleri 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nde Sağlık Bakanlığı önünden sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Hekimler lokma dağıttı ve tepki amaçlı hazırladıkları plastik dişleri havaya attı. “Sıka sıka diş kalmadı” diyen hekimler adına talepleri okuyan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı; “15 dakikada bir hasta bakma dayatmasına”, “MHRS randevu planlamasının diş hekimlerinin kontrolünde olmamasına”, “performans ve kota baskısına” ve “yardımcı personel eksikliğine” dikkat çekerek bu sorunların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

DİŞHEK-SEN Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım ise, Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması gerektiğini ifade etti. Diş hekimliği fakülte ve kontenjan sayılarının düşürülmesi taleplerini de dile getiren Yıldırım, “Sayıları 20 bini aşan atanamayan meslektaşımız ortadayken yeni mezun vermek, toplumsal ihtiyaca değil yalnızca popülist hesaplara hizmet eder. Bu durum mesleği stratejik personel niteliğinden uzaklaştırmakta, değersizleştirme riskini büyütmektedir” diye konuştu.