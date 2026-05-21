Diş hekimlerinden ‘haksız kesinti’ye tepki

DİŞHEKSEN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan asistan diş hekimlerinin yaşadığı mali hak kaybını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi Dekanlık girişi önünde yapılan açıklamada, fakültede görev yapan asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamalarında hafta sonu günlerinin değerlendirilme biçimi nedeniyle hem geçmişe dönük kişi borçlarının çıkarıldığı hem de bundan sonraki ödemelerde önemli kesintiler oluştuğu ifade edildi.

Tüm mesai yükümlülüğünü eksiksiz yerine getiren bir asistan diş hekiminin aylık taban ek ödeme tutarında 10 bin ila 15 bin lira civarında haksız kesinti oluştuğunun belirtildiği açıklamada, “Hafta içi 40 saatlik yasal mesaisini eksiksiz tamamlayan bir asistan diş hekiminin, kurumun hafta sonu kapalı olması nedeniyle cezalandırılması kabul edilemez. Hafta sonu günleri personelin keyfi olarak işe gelmediği, devamsızlık yaptığı veya görevini ihmal ettiği günler değildir. Kurumun 24 saat açık olmaması, asistan diş hekimlerinin kusuru değildir. Bu durum, hizmet sunum modelinden kaynaklanan idari bir tercihtir. Buna rağmen hafta sonlarının “çalışılmayan gün” gibi değerlendirilerek asistan diş hekimlerine mali kayıp olarak yansıtılması hukuka, hakkaniyete ve çalışma barışına aykırıdır” denildi.

‘HESAPLAMALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Asistan diş hekimlerinin yasal dinlenme hakkının mali bir cezaya dönüştürülemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Asistan diş hekimlerinin kanuni hafta tatili, taban ek ödeme hesabında aleyhe yorumlanamaz. Aynı işi yapan, aynı mesai yükümlülüğünü yerine getiren asistan diş hekimleri arasında farklı fakülte uygulamaları nedeniyle eşitsizlik oluşturulamaz. Bugün bazı fakültelerde hafta sonları hesaplamaya dâhil edilirken, bazı fakültelerde dâhil edilmemesi, taban ek ödemelerde açık bir eşitsizliğe ve hakkaniyetsizliğe yol açmaktadır. “Motivasyonu artırmak” amacıyla getirilen taban ödeme sisteminin, asistan diş hekimlerinin motivasyonunu düşüren ve gelir kaybına neden olan bir uygulamaya dönüştürülmesi kabul edilemez.

DİŞHEKSEN olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına yaptığımız başvuruda bu mağduriyetin giderilmesini talep ettik. Talebimiz nettir: Hafta sonu günlerinin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmesine son verilmelidir. Asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamaları yeniden gözden geçirilmelidir. Geçmişe dönük çıkarılan kişi borçları iptal edilmelidir. Yapılan ve yapılması planlanan kesintiler durdurulmalıdır. Asistan diş hekimlerinin uğradığı mali kayıplar giderilmelidir. Buradan üniversite yönetimine, Yükseköğretim Kuruluna ve ilgili tüm kamu kurumlarına çağrıda bulunuyoruz: Asistan diş hekimlerini kurumun kapalı olduğu günler üzerinden cezalandırmayın. Kanuni hafta tatilini devamsızlık gibi yorumlamayın. Emeğiyle, mesaisiyle ve fedakârlığıyla hizmet sunan asistan diş hekimlerinin mali haklarını koruyun. DİŞHEKSEN olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Asistan diş hekimlerinin haklarını korumak için idari ve hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleri yer aldı.