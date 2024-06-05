Diyetisyen Demirci: ‘Kalabalık zehirlenme riskini artırır’

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:52

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:52

Uzm. Dyt. Melis Bengisu Demirci, 8-9 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek 3 milyonu aşkın adaya beslenme uyarılarında bulundu. Uzun süren çalışma dönemi sonrasında stresin en yoğun yaşandığı sınav gününde kaygı azaltıcı ve stresi yönetmeyi kolaylaştıracak şekilde beslenmenin sınav başarısını destekleyebileceğini kaydeden Demirci, “Sınav gününde stres hormonlarının yoğun olarak salgılanması nedeniyle normalden farklı olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve ishal gibi durumlar görülebilir” dedi. Demirci, sınav gününün diğer günlerden çok farklı olmadığının düşünülmesi ve beslenme rutininin buna göre düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, “Daha önce hiç tüketilmemiş ve alerji yapıp yapmayacağı bilinmeyen yiyeceklerden kaçınmak çok önemlidir. Ayrıca, stres azaltıcı olduğu düşünülse de kalabalık yerlerde yemek yemek ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmek gıda zehirlenmesi riskini artırdığı için bu tür yerlerden uzak durulmalıdır” diye konuştu.

GECE UYKUNUZU BU BESİNLERLE DESTEKLEYİN

Sınav öncesi gece uykusunu destekleyici besinler hakkında da bilgiler veren Demirci, şöyle devam etti:

“Hem uykuya geçişi hem de sindirimi zorlamaması açısından yatmadan iki saat önce yoğurt, süt ya da kefir tüketilebilir. Besin tüketmek istemeyen adaylar ise rezene papatya ya da melisa gibi bitki çaylarını tercih edebilir. Bu çaylar eğer ilk kez tüketilecekse olası yan etkileri ve alerji ihtimali bilinmediği için tercih edilmemeli. Gece dinlemesi gereken bedeni, tam uyku öncesi sinirimi zor yiyeceklerle yormamak gerekir. Fakat uykudan iki saat önce tüketim bitecek şekilde, rutinlerinde var ise çiğ kuruyemişler (fındık-badem-ceviz) veya bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Sindirimi zor, kızartılmış, bol tuzlu veya şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir.”

ÖRNEK KAHVALTI NASIL OLMALI?

Sınav sabahları için örnek bir kahvaltı da hazırlayan Demirci, “Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlandığı bir kahvaltı, sınav esnasında başarıyı destekleyecektir. Örneğin, iyi bir protein kaynağı olan ve uzun süre tokluk sağlayan yumurta, yoğun tuz içermeyen ve susamayı artırmayacak az tuzlu peynir, konsantrasyon desteği için ceviz gibi yağlı tohumlar, kan şekeri dengesini düzenlemesi için tam buğday ekmek, sindirimi destekleyici lif kaynakları için mevsim sebze ya da meyveleri tüketilebilir” diye konuştu.