Doç. Dr. Çetin: Bebek kalp hastalığının anne karnında teşhisi hayat kurtarıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Doç. Dr. Cihan Çetin, her 1000 canlı doğumda 6 ila 12 arası bebekte doğumsal kalp hastalığı (DKH) saptandığını söyledi.

100 DOĞUMDAN 1’İNDE KALP HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında tanısı ve yönetiminin çok önemli olduğunun altını çizen eden Doç. Dr. Çetin, bebek ölümlerinin önemli bir kısmının sebebinin doğumsal kalp hastalıkları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çetin, “Doğumsal anomaliye bağlı bebek ölümlerinin ise yüzde 30-50 oranında en sık sebebi doğumsal kalp hastalığıdır. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 1’inde doğumsal kalp anomalileri saptanmaktadır” diye konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ

Doç. Dr. Çetin, bebeklerde doğumsal kalp hastalığı için risk faktörlerinin 3 ana grupta toplandığını belirterek şunları söyledi:

“Anneye ait faktörler, bebeğe ait faktörler ve ailesel-genetik faktörler. Bu açıdan değerlendirildiğinde doğumsal kalp hastalığı açısından daha riskli sayılabilen gebeliklere annede şeker hastalığı, annede metabolik hastalıklar (başta fenilketonüri dediğimiz bir metabolizma hastalığı), annede otoimmün-bağışıklık sistemi hastalıkları, annede bazı ilaçlara maruz kalma (lityum, bazı sara ilaçları, retinoik asit, ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlar vb.), yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı gebelikler örnek verilebilir. Ailede ve kardeşlerde doğumsal kalp hastalığı hikâyesi bulunması, anne karnında bebekte ritim sorunları saptanması ve artmış bebek ense kalınlığı saptanması durumunda risk artmaktadır.”

ANNENİN VE YENİDOĞAN EKİBİNİN HAZIR OLMASI ÖNEMLİ

Tüm doğumsal kalp anomalilerinin anne karnında tanınamayacağını söyleyen Doç. Dr. Çetin, “Anne karnında tanı konabilen durumlarda ebeveynler doğum öncesinde durum hakkında bilgilendirilip hazırlanabilmektedir. Bu hazırlanma sadece ebeveynlerin psikolojik olarak hazırlanması değil, aynı zamanda doğum ekibinin de hazırlanmasını sağlar. Anne karnında tanı konan durumlarda gebelik takipleri, doğum yapılacak yerde olması gereken özellikler önceden planlanabilmektedir. Gebelik takibinde önerilen yönetim planı belirlenmekte, ilgili branşlarla konsültasyon yapılabilmekte, gebelikte yapılması gereken bazı tetkikler yapılabilmektedir. Bunların doğum öncesinden hazırlanması yenidoğan dönemindeki riski azaltacaktır” dedi.

ANNE KARNINDA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Bebeklerdeki bazı ritm bozukluklarının anne karnında tedavi gerektirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çetin, “Nadir de olsa bu tür bazı ritm bozuklukları tedavisiz bırakıldıklarında bebekte kalp yetersizliği ve bebek kaybına yol açabilmektedir” diye konuştu.

GEBELİKTE DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILMALI?

Bebeğin kalbini değerlendirmede en uygun zamanın 20-23. gebelik haftaları arasında yapılan ayrıntılı ultrason dönemi olduğunu belirten Doç. Dr. Çetin, “Eğer mümkünse sadece bu değerlendirme 30. gebelik haftasında kalbe yönelik olarak tekrarlanırsa bazı durumların tanınabilmesi için daha iyi olmaktadır. Özellikle yüksek riskli hastalarda 12. gebelik haftasında (ikili test döneminde) erken değerlendirme ile temel bazı anomalileri değerlendirebilmekteyiz. Tüm bu değerlendirmeler bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Bu değerlendirme ultrason ile yapıldığından ve ultrason ses dalgaları ile çalışıp radyasyon içermediğinden anneye kanıtlanmış bir zararı yoktur” ifadelerini kullandı.

KALP ANOMALİSİ SAPTANAN BEBEKLERİ PERİNOTOLOJİ HEKİMİ DEĞERLENDİRMELİ

Kalp anomalisi saptanan bebeklerin mutlaka tüm sistemler açısından bir perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin önemine işaret eden Doç. Dr. Çetin, “Eşlik eden başka anomalilerin olması yönetim planını değiştirebilir. Daha sonrasında ilgili branşlarla birlikte değerlendirme/konsültasyon yapılmaktadır. Bu branşlar arasında çocuk kardiyolojisi, tıbbi genetik ve yenidoğan uzmanları sayılabilir. Tüm bunlarla gebelikte yapılması gereken testleri, zamanlarını, takip sıklığını belirlemekteyiz, ayrıca doğum yapılacak yerde olması gereken özellikler aile ile paylaşılmaktadır” şeklinde konuştu.