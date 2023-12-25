Doktora şiddet cezasız kalıyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Sağlık emekçilerinin şiddete karşı önlem alınması yönündeki talepleri iktidar tarafından karşılık bulmazken sağlıkta şiddet vakaları neredeyse her gün yaşanmaya devam ediyor.

Bunun son örneği önceki gün Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşandı. Yeşil alanda görevli asistan doktor, hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünde kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay, “Şiddet hız kesmeden, hatta giderek artarak devam ediyor. Bizim uyarılarımız bakılıp önlem alınmıyor. Beş dakikada bir hastanın muayene edildiği sağlık sistemi değişmeden sağlıkta şiddetin engellenmesi mümkün değil” diye konuştu.