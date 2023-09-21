Doktorlar: Açlığa alışmayacağız
Sağlık emekçileri, maaş kesintilerine, şiddete ve baskılara “Dur” demek için alanlara indi. İstanbul’daki eylemde doktorlar, “Şiddet gösteren zihniyete şefkat gösteren bakanlıktan bıktık” dedi.
Sağlık emekçileri, maaş ve cari giderlerinde kesinti, sağlıkta şiddet, artan iş yükü, mobbing ve baskılara “Dur” demek için dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün önünde bir araya geldi.
Tüm sendikalar adına açıklamayı Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara 1. Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi okudu. Mehlepçi, “Açlık ve yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışıyoruz. Doktorları, hastane koridorlarında sürükleyen zihniyete şefkat gösteren bir bakanlıktan bıktık” dedi.
Fotoğraflar: Vedat Arık
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