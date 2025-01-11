Dr. Eryazgan hakkında açılan ‘Aşı yok’ davasında beraat kararı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, 2022’de katıldığı bir televizyon programında “Aşı noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Aşıyı yapamıyoruz, eksik kalıyor” diyerek 0-2 yaş arasında yapılması gereken Hepatit B, çocuk felci ve verem aşılarının eksik olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın şikâyetinin ardından kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer alan “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “yalan beyanda bulunmak” suçlamasıyla Eryazgan hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının yanı sıra meslek örgütlerinden men edilmesi talep edildi. 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Eryazgan beraat etti.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Eryazgan, müfettiş raporundaki uyumsuzluklara karşı bir hata raporu hazırladıklarını söyledi. Eryazgan, “Müfettiş raporunda Sağlık Bakanlığı’nın gerçekten belirli dönemlerde aşı göndermediğine yönelik çizelgeler de vardı. Birçok yerde de benzer sorun yaşandığını gördük” dedi. Eryazgan, “Bu karar benim yalan söylemediğimi gösteriyor. Bu davanın meslek örgütlerini ve temsilcilerini susturmak için yaptıkları da ortaya konmuş oldu” ifadelerini kullandı.