Uzm.Odyolog Topkan'dan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü mesajı: 'her üç kişiden biri...'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:55

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:20

Odyoloji Derneği Başkanı Uzm.Odyolog Leyla Topkan, günümüzdeki yaşam koşullarında işitme sağlığının önem kazandığına işaret ederek "İşitme kaybı, erken teşhis ve doğru müdahalelerle yönetilebilir bir sağlık sorunudur” dedi.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla açıklama yapan Topkan, “Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, yani 2,5 milyar insan, farklı seviyelerde işitme kaybı yaşayabileceğini belirtmiştir. Bu kişilerin en az 700 milyonunun işitme problemi yaşayacağını öngörmektedir” dedi.

Erken tanının önemine dikkat çeken Topkan, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.100.000 bebek doğmakta ve her bin bebekten 1-3'ü işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran binde 6'ya çıkmaktadır.

Erken tanı ile, tedavi ve uygun rehabilitasyon ile çocuklarımızın yaş ve zekâca yaşıtları olan sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmek hedeflenmektedir.

İşitme kaybı yalnızca bebekleri ve çocukları değil, erişkin ve yaşlı bireyleri de doğrudan etkileyen bir sağlık sorunudur. Günümüzde 65 yaş üstü bireylerin yaklaşık üçte birinde işitme kaybı görülmektedir” diye konuştu.

DOĞRU MÜDAHELENİN ÖNEMİ

İşitme sağlını korumak için önerilerinde bulunan Topkan sözlerini şu şekilde noktaladı: “Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçının ve kulak koruyucu kullanın. Kulak çubuğu gibi zararlı alışkanlıklardan kaçının. Yeni doğan bebeklerin işitme taramalarını mutlaka yaptırın.

İşitme kaybı belirtileri fark ettiğnizde vakit kaybetmeden bir KBB (kulak- burun- boğaz) doktoruna başvurun. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında, toplumsal işitme sağlığı farkındalık hareketleri ile işitme sağlığının önemi konusunda toplumsal bilincin yaygınlaşması İşitme kaybının erken teşhisi ve erken cihazlandırma, bireylerin iletişim becerilerini, sosyal etkileşimlerini ve genel yaşam kalitelerini artırmada hayati rol oynar.

Unutmayalım ki işitme kaybı, erken teşhis ve doğru müdahalelerle yönetilebilir bir sağlık sorunudur.”