DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var

14 Temmuz 2022 Perşembe, 07:43

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.

8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.