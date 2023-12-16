DSÖ'den elektronik sigara için 'acil eylem' çağrısı... Uzmanlar: El altından satılıyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Konuya ilişkin rapor yayımlayan DSÖ, halk genelinde kabul edilenin aksine raporda elektronik sigara kullanımının, tütün kullanımını azaltmada etkili olmadığı belirtildi. DSÖ ayrıca 34 ülkenin elektronik sigara satışını yasakladığını belirtirken 88 ülkede bu ürünün satılmasında minimum yaş sınırı olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet konuya ilişkin, İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar ve halk sağlığı uzmanı Gül Ergör’le konuştu.

‘EL ALTINDAN SATILIYOR’

Prof. Dr. Erbaydar, “Türkiye’de birtakım kısıtlamalar kâğıt üzerinde olmakla birlikte uygulamada pek üzerinde durulmadığından dolayı satışı rahatlıkla el altından yapılabiliyor. Elektronik sigaranın içerisinde katran yok fakat içinde nikotin var. Nikotin de tütünde de olan bağımlılık yapıcı madde. Bu bir sigara bırakma yöntemi zannedilebiliyor. Bu ürünlerin satışının engellenmesi konusunda daha yaptırımı güçlü uygulamalara ihtiyaç var” dedi.

‘MASUM DEĞİL’

Ergör ise “Elektronik sigaralar o kadar masum şeyler değil. İçerisinde katran yok fakat içinde nikotin var” diye konuştu. “Geçtiğimiz yıllarda zatürre yaptığı ve bazı ölümlere yol açtığı da görüldü” diyen Ergör sözlerini şu şekilde noktaladı: “Yasakların kâğıt üstünde kalması bu sonuçlara neden oluyor.”