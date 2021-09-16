DSÖ'den umut verici haber: İlk büyük düşüş yaşandı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta koronavirüs vakalarında ilk büyük düşüşün tespit edildiğini belirtti. DSÖ, can kayıplarının da dünya genelinde haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık yayımladığı koronavirüs raporunu paylaştı.
Yayımlanan raporda küresel olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 milyon koronavirüs vakası kaydedildiğini belirten DSÖ, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün görüldüğünü aktardı.
VAKALARDA DÜŞÜŞ
Geçtiğimiz iki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın kaydedildiğini belirten örgüt, dünyadaki her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gördüğünü söyledi.
Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, en keskin düşüşün Güneydoğu Asya'da görüldüğünü söyledi.
AFRİKA’DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ
Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7’lik bir artışın görüldüğü kaydedilen raporda Delta varyantına dikkat çekilerek, 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi.
DSÖ, ayrıca çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla corona virüsten daha az etkilenmeye devam ettiğini ve hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
YENİ VARYANT UYARISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandığına, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkati çekti.
Dünyadaki Covid-19 aşılarının paylaşımındaki eşitsizliğe tepki gösteren Ghebreyesus, bunun sürmesi halinde virüsteki değişimin süreceği ve aşıları daha az etkili hale getiren yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, ayrıca salgın nedeniyle ülkelerdeki sosyal ve ekonomik bozulmanın daha uzun sürebileceğine dikkati çekti.
Ghebreyesus, 8 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da yüksek gelirli ülkelerin Covid-19 aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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