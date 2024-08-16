Dünya Bankası projesinden bütçe sağlanırsa yeni araçlar alınabilecek

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda yer alan acil sağlık hizmetlerine ilişkin veriler dikkat çekti. Veriler, hastaların ve sağlık emekçilerinin ambulansların yenilenmesi beklentisinin Dünya Bankası Projesi’ne kaldığını gösterdi. Raporda Dünya Bankası Projesi kapsamında 60 adet ambulans alımı ile ilgili ihale sürecinin devam ettiği kaydedildi. İkinci altı aylık dönemde ise yine Dünya Bankası projesi kapsamında 285 ambulansın, genel bütçe kapsamında da 105 adet ambulansın alım süreci yürütüleceği ifade edildi. Sağlıkçılar ise “Merkezi bütçeden şehir hastanelerine kaynak var ancak acil sağlık hizmetlerine yok” tepkisini gösterdi.

BÜTÇEDEN PAY İSTEDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık; söz konusu şehir hastaneleri olunca genel bütçeyi seferber ederken, hem acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık emekçilerinin hem de hastaların hayatlarını riske eden ambulansların yenilenmemesi sorununda çözüm Dünya Bankası projesine bırakılıyor” dedi.

Bakanlığın ertelemeden dış kredi ve hibe desteğine ihtiyaç duymadan acil sağlık hizmetlerine genel bütçeden kaynak ayırması gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Rapora göre sistemden çıkan kadar ambulans takviyesinin genel bütçeden yapılmaması, acil sağlık hizmetlerinde son dönem ambulans başına vaka sayısını artırmakta ve yoğunluk nedeniyle acil sağlık hizmetlerinde trafik kazalarının yaşanmasına neden olmakta. Çözüm; genel bütçe kapsamında acil sağlık hizmetlerine yeterli bütçe ayırarak hem atama yapılması hem de ambulans sayısının artırılması” ifadelerini kullandı.

83 MİLYAR 697 MİLYONLUK ÖDENEK



Bakanlığın bütçesinden 2024 yılı için şehir hastanelerinin kira ödemelerine yönelik 57 milyar 554 milyon TL, hizmet ödemelerine ise 26 milyar 143 milyon TL olmak üzere toplam 83 milyar 697 milyon ödenek ayrıldı. 2024 Mart ayı sonu itibarıyla üç aylık dönemde kira ödemeleri için ayrılan bütçenin yüzde 28’ine denk gelen 15 milyar 932 milyon TL, hizmet ödemeleri için ayrılan bütçenin de yüzde 24’üne denk gelen 6 milyar 198 milyon TL ödeme gerçekleşti. Üç ayda toplam harcama tutarı 22 milyarı buluyor.



BAKANA GÖRE ŞAHESERMİŞ

Kemal Memişoğlu, birçoğu tam olarak tamamlanmadan hizmete açılan şehir hastanelerini için “Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir ancak bu hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak maalesef yanlış. Çok net söylüyorum; şehir hastaneleri medarıiftiharlarımız” ifadesini kullandı.