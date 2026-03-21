Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü: Gerçek farkındalık empati ile başlar!

Dünya, 21 Mart’ta Down sendromlu bireylerin hayatın her alanındaki başarılarını ve enerjisini kutlarken uzmanlar, bu hikâyelerin arkasındaki en büyük gücün aile ve eğitim dayanışması olduğunu belirtti.

Erken müdahale ve doğru bir disiplinle hayata hazırlanan bireyler, bugün eğitimden sanata, hizmet sektöründen spora kadar pek çok alanda toplumun ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

‘EĞİTİM EVDE BAŞLAR’

Cumhuriyet’e konuşan çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Gözde Tekin Pehlivan, “Bir anne için çocuğuna vereceği eğitim çok önemli. Ancak kabullenme sürecinde sıkıntılar yaşanabiliyor. O eşik aşıldıktan sonra rehberlik araştırma merkezleri (RAM) ve doktor raporlarıyla birlikte profesyonel eğitim süreci başlıyor. Eğitim evde başlar, okulda şekillenir” dedi.

Down sendromlu çocukların motor becerilerinin hızla ilerlemesi için okul ile evin bir bütün olması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, “Süreç tek taraflı yürümez. Eğer öğretmen okulda bir kural koyuyorsa, aile de evde o kuralı desteklemeli. Örneğin, çocuk gözlüğünü takmak istemiyorsa ve öğretmen okulda onu ikna ediyorsa, anne evde taviz vermemeli. Down sendromluların en belirgin özelliği olan inatçılık ancak ‘tatlı sert’ dediğimiz, sevginin yanında otoritenin de korunduğu bir disiplinle aşılabilir” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, “Down kafeler gibi girişimlerin artması gerekli. Bu projeler çocukların özgüvenini artırıyor. İnsanlar bu mekânlara giderek onlarla iletişim kurmalı ve empati yapmalı. Özel gereksinimi olmayan çocukların aileleri, parkta veya sokakta bu bireyleri gördüklerinde çocuklarına doğru yaklaşımı, empati kurarak öğretmeli. Gerçek farkındalık, onları hayatın dışına itmekle değil, tam merkezine almakla başlar” diye konuştu.