Dünyada 8’inci, Türkiye’de eşi benzeri yok: Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:14

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:14

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), dünya genelinde nadiren gerçekleştirilen ‘Hemikorperektomi’ ameliyatına ev sahipliği yaptı. İstanbul’da yaşayan ve kuyruk sokumunda büyük bir tümör bulunan 65 yaşındaki emekli öğretmen Tuncer Poşluk, 13 saat süren operasyonun ardından tümörden kurtarıldı. Bu tür bir operasyon dünya genelinde sadece 8 kişiye uygulanırken, Türkiye’de ilk kez SEAH’ta gerçekleştirildi. Başarılı operasyon sonrası Poşluk, hayatına vücudunun yarısı olmadan devam edecek.

13 SAATLİK OPERASYONLA HAYATA TUTUNDU

SEAH’taki tetkikler sonucunda, Tuncer Poşluk’un kurtulması için nadir bir cerrahi işlem olan ‘Hemikorperektomi’ operasyonu kararı alındı. Operasyon sırasında, tümörle sarılı olan belden aşağı kısmı vücudundan ayrıldı. SEAH Ortopedi Bölümü’nden Mustafa Erkan İnanmaz ve Doç. Dr. Fevzi Sağlam liderliğindeki cerrahi ekip, 13 saat süren ameliyatı başarıyla tamamladı. Poşluk, bu uzun ve zorlu süreç sonrasında 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra ortopedi servisine alındı.

"HASTANIN VÜCUDUNUN YÜZDE 45’İNİ ALMAK ZORUNDA KALDIK"

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi Bölümü’nden Doç. Dr. Fevzi Sağlam, hastanın durumunu ve cerrahi süreci detaylandırdı. Sağlam, “Tümör hastanın leğen kemiği, idrar torbası, kalça kasları ve bağırsaklarının bir kısmını sarmıştı. Ancak hastalık başka organlara yayılmadığı için tümörden kurtulma şansı vardı. Bu riskli operasyonun başarılı olması halinde hastanın hayatını kurtarabileceğimizi aileye ve hastaya belirttik” dedi. Ameliyat sonrası Poşluk, yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki belden aşağı kısmını kaybetmiş oldu.

ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM EKİBİNİN ROLÜ

Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Türkiye’de tecrübesi olmayan bu operasyona hazırlık sürecinde literatür taraması yaparak tüm detayları gözden geçirdiklerini belirtti. “Operasyon sürecinde bazı komplikasyonlar yaşadık, ancak yoğun bakım ekibimizin özverili çalışması ile 40 gün süren yoğun bakım sürecini atlattık. Hastamızın iyileşme sürecinde, yoğun bakım personelinin ve doktorlarımızın büyük katkısı oldu. Bu süreci başarıyla atlattığımız için biz de çok mutluyuz” dedi.

AİLESİNİN UMUDU VE DESTEĞİYLE YENİ BİR HAYAT

Poşluk’un gelini İlkem Poşluk, iki yıl süren zorlu tedavi sürecini ve çeşitli hastanelerde aldıkları olumsuz yanıtları anlattı. SEAH’ta Fevzi Sağlam ve ekibi ile görüştükten sonra umutlarının arttığını belirten İlkem Poşluk, “Birçok hastane ameliyatı mümkün görmedi, SEAH’a geldiğimizde ise karanlık tünelin sonunda bir ışık gördük. Bu süreç zorlu geçti ancak doktorlar bizleri çok iyi bilgilendirdi ve yönlendirdi. Şimdi hep beraber yeni bir hayat sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ARANIZDAYIM VE MUTLUYUM"

Ameliyatın ardından sağlık durumunu değerlendiren Tuncer Poşluk, doktorlara minnettarlığını dile getirdi. Poşluk, “Şu anda iyiyim, kurtuldum ve hayattayım. Zor bir süreçti ama doktorların özverili çalışması sayesinde başardık. Oğlum ve gelinimle birlikte hayatıma devam edeceğim. Şu an aranızda olmayabilirdim, ama şimdi buradayım ve mutluyum. Ameliyatta emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ediyorum” dedi.