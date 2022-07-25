Dünyanın ilk "tüp bebeği" Louise Brown kimdir?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:53

Louise Brown, 25 Temmuz 1978 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Louise Brown tüp bebek yöntemiyle doğan ilk bebek oldu. Louise Brown, Dr.John Webster'ın yönettiği sezeryan doğum ile dünyaya geldi.

LOUİSE BROWN KİMDİR?

Lesley ve John Brown çifti dokuz yıl boyunca doğal yollar ile çocuk sahibi olmaya çalışıyorlardı. Ancak çiftin çocuğu olmuyordu. Lesley Brown 10 Kasım 1977'de, Patrick Steptoe ve Robert Edwards tarafından geliştirilen vitro fertilizasyon yani tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. 1973'te tüp bebek yöntemi (IVF-in vitro fertilization) ile ilk kez klinik hamilelik sağlamış, bu hamilelik düşükle sonuçlanmıştı.

LOUİSE BROWN NEREDE DOĞDU?

Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown İngiltere'nin Coldhurst bölgesinde bulunan Royal Oldham Hastanesi'nde 2.608 kg olarak dünyaya geldi. Çiftin ikinci çocukları Natalie Brown da dört yıl sonra tüp bebek yoluyla dünyaya geldi. Natalie Brown dünyanın kırkıncı tüp bebeği oldu.

LOUİSE BROWN EVLENDİ Mİ?

Louise Brown 2004 yılında, Louise gece kulübü koruması olan Wesley Mullinder ile evlendi. Çifitn düğününe Dr. Edwards da katıldı. Louise Brown 2006 yılında doğal yollarla hamile kaldı. Çiftin oğulları Cameron 20 Aralık 2006'da doğdu.

Louise'in babası John 2006'da, annesi Lesley 6 Haziran 2012'de hayatını kaybetti.

TÜP BEBEK YÖNTEMİNİN ÖNCÜSÜ ROBERT EDWARDS

Edwards, "İn vitro fertilizasyonun gelişimi için" yaptığı çalışmalarından dolayı 2010 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Tüp bebek yönteminin öncüsü İngiliz fizyolog Robert Edwards 2013 yılında 87 yaşında hayatını kaybetti.