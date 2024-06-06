Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:23

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:23

Duruş, vücudun ayakta dururken veya otururken aldığı pozisyondur ve omurga, baş, omuzlar ve kalçaların doğru hizalanmasıyla oluşur. Ancak, kusursuz bir vücut olmadığı gibi, mükemmel bir duruş da yoktur. Duruş bozuklukları, yerçekiminin günlük etkileriyle, yaralanmalarla, hastalıklarla veya genetik nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durumlar genellikle kontrol edilemeyen sorunlardır ve duruş bozukluğu geliştikçe sırt ağrısı, omurga rahatsızlıkları, kamburluk ve eklem sorunları gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Peki, duruş bozukluğu sorununa etkili olan tavsiyeler nelerdir? İşte duruş bozukluğunu önlemek için 8 basit ipucu...

DURUŞ BOZUKLUĞU NEDİR?

Duruş bozukluğu, aynı zamanda postür bozukluğu olarak da adlandırılır ve kas-iskelet sistemi üzerindeki baskı ve dengesizliklerden kaynaklanabilir. Hatalı duruş, genellikle uzun süreli hareketsizlik, ergonomik olmayan çalışma koşulları veya genetik faktörler gibi etkenlerle ilişkilendirilir. Bu durum, vücudun dengeli bir hizada olmaması anlamına gelir ve genellikle kişinin kambur bir görüntü içinde olduğu net bir şekilde fark edilir. Yuvarlak omuzlar, öne doğru baş pozisyonu ve çökmüş bir duruş da duruş bozukluğu olan kişilerde sıkça görülen belirtilerdir.

DURUŞ BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Postür ve duruş bozukluğu, kişinin vücudunun doğru hizada olmamasından kaynaklanan ve genellikle kas-iskelet sistemi üzerindeki dengesizliklerden etkilenen bir durumdur. Bu sorunun temelinde birçok faktör bulunabilir.

Postür bozukluğuna neden olan etkenler arasında şunlar sayılabilir:

Kalıtsal faktörler:

Ailede bulunan genetik yapı postür bozukluğuna yatkınlığı artırabilir.

Eklem katılığı:

Eklem bölgelerindeki sertlik veya kısıtlılık postürü etkileyebilir.

Zayıf kas ve iskelet sistemi:

Kas ve iskelet sisteminin zayıf olması, vücudun dengeli bir şekilde durmasını engelleyebilir.

Kas, sinir ve eklem rahatsızlıkları:

Kasların veya sinirlerin etkilenmesi, postür bozukluğuna yol açabilir.

Hareketsiz yaşam:

Uzun süreli oturma veya hareketsiz kalmak, postür bozukluğunu artırabilir.

Sağlıklı duruş hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak:

Doğru duruş pozisyonlarını bilmemek veya uygulamamak, postür bozukluğunu tetikleyebilir.

Kas gerginlikleri:

Sürekli olarak gergin kaslar, vücudun doğru pozisyonda olmasını engelleyebilir.

Vücut kondisyonunun düşük olması:

Genel vücut kondisyonunun zayıf olması, postür bozukluğuna katkıda bulunabilir.

DURUŞ BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Postür bozukluğu, vücudun belirli bölgelerinde şiddetli ağrı, kas yorgunluğu ve dengesizlik gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler genellikle sırt, bel, boyun, omuz gibi bölgelerde yoğunlaşır ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Postür bozukluğunun en yaygın belirtilerinden biri şiddetli ağrıdır. Özellikle uzun süre boyunca yanlış pozisyonda durmak veya oturmak, sırt, bel ve boyun ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar genellikle kasların ve eklem bağlarının zorlanması sonucu ortaya çıkar.

Ağrıya ek olarak, kambur duruş da postür bozukluğunun karakteristik belirtilerinden biridir. Kamburluk, omurga ve omuzların yanlış hizalanması sonucu ortaya çıkar ve kişinin dik durmasını engeller. Diğer belirtiler arasında kas güçsüzlüğü, dengesizlik ve güçsüzlük de yer alır. Bu belirtiler, vücudun belirli bölgelerindeki kasların yetersiz kullanılması veya zayıflaması sonucu ortaya çıkar.

Sinir sıkışmaları da postür bozukluğunun belirtileri arasındadır ve sıklıkla şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu durum, omurga ve omuz bölgesindeki sinirlerin sıkışması veya baskı altında olmasıyla ilişkilidir.

Duruş bozukluğunun geliştiği bölgelerde kas spazmlarının görülmesi de yaygın bir belirtidir. Bu spazmlar, kasların aşırı gerilmesi veya zorlanması sonucu ortaya çıkar ve ağrıya neden olabilir. Baş ve boyun ağrısı, omuzların düşük veya öne doğru durması, ayakta dururken dizlerin bükük olması gibi belirtiler de postür bozukluğunun yaygın belirtileri arasındadır. Bu belirtiler, vücudun dengesiz bir şekilde hizalanması veya kasların yanlış pozisyonlarda kullanılması sonucu ortaya çıkar.

DURUŞ BOZUKLUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN 8 İPUCU

1. Masa başı çalışıyorsanız bilgisayarınızı göz hizanıza taşıyan aparatlar kullanın.

2. Sandalyenizi ve oturma şeklinizi değiştirin.

3. Cep telefonunuza bakarken, başınızı eğmek yerine telefonu gözünüzün hizasına getirin.

4. Yatağınızın uygun olup olmadığını kontrol edin, gerekirse omurga sağlığınıza uygun yeni bir yatak alın.

5. Yüksek topuklu ayakkabılar yerine düz ayakkabılar, dolgu topuklu ayakkabılar veya daha destekleyici diğer ayakkabıları tercih edin.

6. Fizik tedavi doktorundan destek alın.

7. Yürürken duruşunuzun doğru olduğundan emin olun, kendinizi kontrol etme mekanizmasını oluşturun.

8. Pilates, yoga gibi postür için faydalı olan sporları yapmayı tercih edin.