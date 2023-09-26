Ebeveynler dikkat: Okul alışkanlıkları çocukları skolyoz yapabilir!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:06

Okul çağında çocuğu bulunan ebeveynlerin özellikle çocuklarının omurga sağlığına dikkat etmesi gerektiğine değinen Op. Dr. Mahmut Sert, "Okul çağında çocuklarda en sık görülen omurga bozukluklarından birisi skolyozdur. Skolyoz, omurganın arkadan bakıldığında genellikle ‘S’ veya ‘C’ şeklinde eğri olması olarak tanımlanabilir. Skolyoz durumu çocuklarda bel ve sırt ağrıları, boy kısalığı, omuz eşitsizliği, ileri eğriliklerde akciğer problemleri ve nefes darlığına sebep olabilmektedir" dedi.

"ASİMETRİK POSTÜR OLUŞMAMASI İÇİN OKUL ÇANTASI AĞIRLIĞI ÖNEMLİ"

Okul çantalarının ağırlıkları konusunda uyarılarda bulunarak şöyle devam etti:

"Okul çantaların ağırlığı yaş grubuna göre değişmektedir. 12 yaş altındaki çocuklarda 3-4 kg’a kadar, 12-15 yaş arası çocuklara 4-5 kg’a kadar çanta ağırlıkları uygundur. Bunun yanında çantaların yan ceplerine ve içlerine eşit ağırlık konulması, çantanın her iki omuza birden takılması omurganın eşit yük taşıması ve asimetrik postür oluşmaması açısından önemlidir. Ayrıca çantanın uzun süre sırtta taşınmaması da bir diğer dikkat edilmesi gereken durumdur.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR OMURGA SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Özellikle ders sırasında çocuklar masaya dayanarak ya da sıralara eğilerek ders dinlemeyi alışkanlık haline getirmektedirler. Bu durumda çocuklar uyarılmalı ve arkalarına yaslanıp dik pozisyonda olmaları sağlanmalıdır. Okul haricinde çocuğun günlük alışkanlıkları da omurga sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Okul servisinde sürekli tek tarafa yük vererek uyuyakalan çocuklar, tablet telefon gibi cihazlara çok fazla eğilerek bakan çocuklar dikkat etmelidir.

ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT