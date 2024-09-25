‘Eczacılar hayatta kalma savaşında’

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

“Eczacılar Günü” her yıl 25 Eylül’de kutlanıyor. Türk Eczacıları Birliği’nin önerisiyle bütün dünyada kutlanan bu güne ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada yer alan eczacılar, birçok sorunla giriyor. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Şeker Pınar Özcan, eczacıların hayatta kalma savaşı verdiklerini vurguladı.

Özcan şöyle konuştu: “Şu anda eczanelerimizin büyük kısmı kredi kulanmak durumunda. Ne enflasyon oranıyla başa çıkabiliyoruz ne diğer masraflarla. İlaç- fiyat kararnamesi ilaç yokluğuna ve eczacıların ayakta kalabilmeleri için gerekli olan kâr hadlerindeki sorunlara yol açtı. Bu kararnamenin güncellenmemiş olması eczacılarının yaşayamamasına sebep oluyor. Kamuda çalışan meslektaşlarımız da maaşlarında yapılması gereken güncellemelerin yapılmaması nedeniyle zor durumdalar.”

‘ÇOK FAZLA FAKÜLTE VAR’

Bir diğer önemli sorunun eczacılık fakülteleri olduğunun altını çizen Özcan, “Çok fazla sayıda eczacılık fakültesi bulunuyor ve işsiz genç eczacı ordusu gelmeye başlıyor. Bu çocukların gelecekleri karanlık ve ne yapacakları konusunda devlet tarafından bir planlama yapılmadan bir sürü fakülte açılışına onay verilmiş durumda. Vakıf üniversitelerindeki eczacılık fakültesi sayıları giderek artıyor, devlet tarafında ise kontenjan düşüklüğü için az da olsa bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.