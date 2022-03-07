Eczacılardan 'HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin' çağrısı! HPV aşısı nedir? Kimler HPV aşısı olmalı?

07 Mart 2022 Pazartesi, 14:35

Türk Eczacılar Birliği (TEB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle HPV aşısına ilişkin çağrıda bulundu.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, bu tarihin hak mücadelesi veren bütün kadınlara saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, toplum sağlığını üstün tutan bir sağlık meslek örgütü olarak, 28 binden fazla eczacıyla Türkiye'nin her yerinde kadın sağlığına katkı sunulduğu, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar geliştirilmeye devam edildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilerle, dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının etkisine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğer kız çocuklarının yüzde 90’ı aşılanır, kadınların yüzde 70’i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV’ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz."

HPV NEDİR? HPV AŞISI NEDİR?

HPV, oldukça bulaşıcı DNA virüslerdir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur. Ancak bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserleri ve ilgili prekanseröz (kanser öncü hücreleri ) lezyonlar; erkeklerde ise anüs ve penis kanserleri ile ilişkilidir.

Her yıl 250 bin Human Papilloma Virüsünün (HPV) neden olduğu kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.



10 yıl öncesine kadar HPV'nin tedavisi yoktu. Ancak yapılan araştırmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptandı.

KİMLER HPV AŞISI OLMALI?

Uzmanlara göre, HPV aşısı hem kadına hem de erkeğe yapılabilmektedir. HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar için rutin olarak tavsiye edilir, ancak 9 yaşından itibaren de verilebilir. Kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşıyı olmak önem taşımaktadır.

HPV AŞISI HANGİ ÜLKELERDE ÜCRETSİZ UYGULANIYOR?

Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılaması yapılıyor. HPV aşısı, çocuklara dokuz yaşından itibaren yapılabiliyor. Eğer çocuk okul aşılamasını kaçırdıysa; erkeklerde 21, kızlarda ise 25 yaşına kadar telafi aşılaması yapılabiliyor.