Eczacılardan 'HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin' çağrısı! HPV aşısı nedir? Kimler HPV aşısı olmalı?
Türk Eczacıları Birliği, rahim kanserini önleme konusunda etkili olan HPV aşısının rutin çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmesi için çağrıda bulundu. HPV aşısının çocuklarda 15 yaşına kadar uygulanması tavsiye edilmekte.
Türk Eczacılar Birliği (TEB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle HPV aşısına ilişkin çağrıda bulundu.
TEB'den yapılan yazılı açıklamada, bu tarihin hak mücadelesi veren bütün kadınlara saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, toplum sağlığını üstün tutan bir sağlık meslek örgütü olarak, 28 binden fazla eczacıyla Türkiye'nin her yerinde kadın sağlığına katkı sunulduğu, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar geliştirilmeye devam edildiği kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilerle, dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının etkisine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Eğer kız çocuklarının yüzde 90’ı aşılanır, kadınların yüzde 70’i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV’ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz."
HPV NEDİR? HPV AŞISI NEDİR?
HPV, oldukça bulaşıcı DNA virüslerdir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur. Ancak bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserleri ve ilgili prekanseröz (kanser öncü hücreleri ) lezyonlar; erkeklerde ise anüs ve penis kanserleri ile ilişkilidir.
Her yıl 250 bin Human Papilloma Virüsünün (HPV) neden olduğu kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.
10 yıl öncesine kadar HPV'nin tedavisi yoktu. Ancak yapılan araştırmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptandı.
KİMLER HPV AŞISI OLMALI?
Uzmanlara göre, HPV aşısı hem kadına hem de erkeğe yapılabilmektedir. HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar için rutin olarak tavsiye edilir, ancak 9 yaşından itibaren de verilebilir. Kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşıyı olmak önem taşımaktadır.
HPV AŞISI HANGİ ÜLKELERDE ÜCRETSİZ UYGULANIYOR?
Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılaması yapılıyor. HPV aşısı, çocuklara dokuz yaşından itibaren yapılabiliyor. Eğer çocuk okul aşılamasını kaçırdıysa; erkeklerde 21, kızlarda ise 25 yaşına kadar telafi aşılaması yapılabiliyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal proje olarak başladı, Sultanlar Ligi yolunda
- Rafta bulunmayan yağlar, marketlerin depolarından çıktı!
- Yeni implant farelerde kanseri ortadan kaldırıyor
- THY duyurdu: Uçuşlar yine iptal edildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- Gassaldan tepki çeken görev paylaşımı
- 'Esas kahraman sizsiniz'
- Demet Evgar, 'BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi' oldu
- Çin'den, Ukrayna'ya yardım sözü
- Öğrenci servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var