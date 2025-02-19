Eczacıları sevindirecek karar: İlacı eczacı taşımayacak

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:27

Burdur Devlet Hastanesi'nde eczane ile klinik ve hasta servisleri arasında ilaçların kim tarafından taşınacağına ilişkin Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme hastanede ilaçların eczacılar tarafından taşınmasına karar vermişti. Hastanede çalışan Eczacı ve Tüm Kamu Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Eczacı-Sen) üyesi eczacılar bu süreçte ağır bir iş yükü ile karşılaştı. 13 eczacı diğer görevlerinin yanı sıra hem ilaçların hazırlanması hem de dağıtılmasında görev almak durumunda kaldı ve bu durum eczacılar açısından adeta bir yıldırma (mobbing) uygulamasına dönüştü. Eczacılar işin peşini bırakmadı ve konuyu istinafa taşıdı. Konya Bölge İdare Mahkemesi de kararı bozarak ilaçların taşınması ve tesliminin servis sorumlu hemşiresi tarafından yerine getirilmesi gerektiğine karar verdi.

‘MEVZUAT AÇIK, TARTIŞMA KAPANDI’

Konuya ilişkin konuşan Eczacı-Sen avukatı Uğur Kumcu, “Bu konu zaman zaman gündeme gelmekte ve hastanelerde eczacı ile hemşireler arasında iş barışının bozulmasına varmaktaydı. Mevzuat hükümleri açıktır ve bu konunun tartışılmaması ve hatta dava konusu edilmemesi gerekirdi. Servis ve kliniklerde görevli eczacı yok ise servis sorumlu hemşiresi veya onun görevlendireceği sorumlu tarafından ilaçlar teslim alınmalı ve servis/kliniklere ulaştırılmalıdır. Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin emsal kararı ile hastanelerde ilaçları kimin taşıması gerektiğine ilişkin tartışma kapanmıştır” ifadelerini kullandı.