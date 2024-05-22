Eğitimcilerden ‘Fikrimiz alınmadı’ tepkisi: ÖMK Meclis yolunda

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mayıs ayı içerisinde kanunlaşmasını bekliyoruz” sözleriyle duyurduğu ÖMK’de yapılacak düzenlemelerin bu hafta TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak eğitimciler, ÖMK’de yapılacak olan düzenlemelerde kendilerinden fikir alınmadan hareket edilmesine tepki gösterdi. Eğitim sendikaları konuya ilişkin tepkilerini Cumhuriyet’e anlattı.

ÖMK’yi “Öğretmenin adının olduğu, düşüncesinin olmadığı” bir kanun olarak nitelendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AYM’nin iptal kararının üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen iktidar ve MEB’in hâlâ gerçekçi bir çözüm üretemediğini belirtti. Eğitimcinin itibar görmediği bir ülkenin, eğitim sisteminin iyi olma ihtimali; eğitim sistemi iyi olmayan bir ülkenin de dünya ülkelerinden itibar görme ihtimali olmadığını vurgulayan Özbay, “Tüm öğretmenlerin ekonomik kaygıdan uzak, eşit işe eşit ücret ilkesine uygun, kıdem ve liyakatini esas alacak, gelişim süreçlerini teşvik edecek, insanca yaşayacak bir ücretle, kadro güvencesiyle ayrıştırılmadan çalışmasını sağlayacak gerçek bir mesleki düzenleme bir an önce hayata geçirilmelidir. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, uzmanlık belgemiz diplomamızdır, tek başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür” diye konuştu. Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, ÖMK’nin eğitimin tüm bileşenleriyle bir araya gelinerek hazırlanması gerektiğini ifade ederek “Şu ana kadar sendikalara ulaşan bir taslak yok” şeklinde konuştu.



"SORUNLU BİR MESLEK KANUNU"

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram ise “Huzurlu öğretmen kadronuz yoksa başarıyı yakalayamazsınız. ‘Ayın sonunu nasıl getireceğim?’ kaygısı yaşamayan bir öğretmen kadrosuna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. ÖMK’nin, hazırlanışı itibarıyla “sorunlu bir meslek kanunu” olduğunu savunan eğitimci Özgür Bozdoğan da “Öğretmenlerin fikirleri alınmadı. Meslek kanunu, o mesleği yapan kişilerle tartışılırsa kapsayıcı olur ve sorunu çözebilir” dedi.

