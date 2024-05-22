Eğitimcilerden ‘Fikrimiz alınmadı’ tepkisi: ÖMK Meclis yolunda
Bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda (ÖMK) değişikliklere gidilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mayıs ayı içerisinde kanunlaşmasını bekliyoruz” sözleriyle duyurduğu ÖMK’de yapılacak düzenlemelerin bu hafta TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak eğitimciler, ÖMK’de yapılacak olan düzenlemelerde kendilerinden fikir alınmadan hareket edilmesine tepki gösterdi. Eğitim sendikaları konuya ilişkin tepkilerini Cumhuriyet’e anlattı.
ÖMK’yi “Öğretmenin adının
olduğu, düşüncesinin olmadığı” bir
kanun olarak nitelendiren Eğitim-İş
Genel Başkanı Kadem Özbay, AYM’nin
iptal kararının üzerinden bunca zaman
geçmesine rağmen iktidar ve MEB’in
hâlâ gerçekçi bir çözüm üretemediğini
belirtti. Eğitimcinin itibar görmediği
bir ülkenin, eğitim sisteminin iyi olma
ihtimali; eğitim sistemi iyi olmayan bir
ülkenin de dünya ülkelerinden itibar
görme ihtimali olmadığını vurgulayan
Özbay, “Tüm öğretmenlerin ekonomik
kaygıdan uzak, eşit işe eşit ücret
ilkesine uygun, kıdem ve liyakatini
esas alacak, gelişim süreçlerini teşvik
edecek, insanca yaşayacak bir ücretle,
kadro güvencesiyle ayrıştırılmadan
çalışmasını sağlayacak gerçek bir
mesleki düzenleme bir an önce
hayata geçirilmelidir. Öğretmenlik
bir uzmanlık mesleğidir, uzmanlık
belgemiz diplomamızdır, tek
başöğretmenimiz Mustafa Kemal
Atatürk’tür” diye konuştu.
Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri
Ramazan Gürbüz, ÖMK’nin
eğitimin tüm bileşenleriyle bir
araya gelinerek hazırlanması
gerektiğini ifade ederek “Şu ana
kadar sendikalara ulaşan bir taslak yok”
şeklinde konuştu.
"SORUNLU BİR MESLEK KANUNU"
Türk Eğitim Sen Genel Başkan
Yardımcısı Erhan Bayram ise “Huzurlu
öğretmen kadronuz yoksa başarıyı
yakalayamazsınız. ‘Ayın sonunu nasıl
getireceğim?’ kaygısı yaşamayan bir
öğretmen kadrosuna ihtiyaç var”
ifadelerini kullandı. ÖMK’nin, hazırlanışı
itibarıyla “sorunlu bir meslek kanunu”
olduğunu savunan eğitimci Özgür
Bozdoğan da “Öğretmenlerin fikirleri
alınmadı. Meslek kanunu, o mesleği
yapan kişilerle tartışılırsa kapsayıcı olur
ve sorunu çözebilir” dedi.
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